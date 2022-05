Un dolor en una misma zona del cuerpo, características muy diferentes: así son las cefaleas

No todas las migrañas comienzan con dolores de cabeza El especialista Gustavo Mora habla de cómo se manifiestan algunas migrañas en la niñez

La cabeza no siempre duele igual. No siempre se siente igual. Ni con la misma intensidad, ni en el mismo sitio de la cabeza. A veces, va acompañada de otros síntomas, a veces no.

Y eso es, entre otras cosas, porque no siempre la causa es la misma, no todos los dolores tienen un mismo origen. Y por eso, no todos llevan exactamente el mismo tratamiento.

“Eso es parte de lo que debemos analizar cuando comenzamos a tratar con pacientes. Ver de dónde viene ese dolor de cabeza, ir acompañando a la persona para que tenga el tratamiento adecuado y tengan más calidad de vida“, manifestó Gustavo Adolfo Mora, médico de familia quien desde hace años se ha dedicado a estudiar los diferentes tipos de dolores de cabeza y hoy dirige la consulta de cefaleas de la Clínica Marcial Rodríguez en Alajuela.

A esto se le debe añadir que, además, en el caso de las migrañas, no todas comienzan con un dolor de cabeza. En algunas épocas de la vida, además, puede ser que las cefaleas ni siquiera estén presentes.

“Las crisis de migrañas muchas veces se desarrollan desde la niñez, sin incluso dolor de cabeza. En los niños se ha visto que algunos cólicos pueden ser manifestaciones de migraña, también el dolor abdominal. Otros manifiestan tortícolis o vomitan muy frecuentemente”, dijo el especialista.

Varios tipos de dolor para una misma parte del cuerpo

Para cerca del 12% al 15% de la población, la migraña no solo es ese insoportable dolor de cabeza, sino que también va acompañado por náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, confusión y sensibilidad a la luz. Fotografía: freeimages.com

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) agrupa las incapacidades por cefaleas según la clasificación internacional de enfermedades CIE-10. Mora asegura que hay metodologías más precisas, pero estas son las utilizadas a la hora de atender un caso cuando se presenta en los centros de salud.

Cefalea debido a tensión: ocurre cuando músculos de cuello y cuero cabelludo se tensionan o se contraen. Puede ser respuesta a estrés, depresión, traumatismo craneal o ansiedad.

Cefalea inducida por drogas: se produce cuando se abusa de medicamentos, especialmente para tratar el dolor de cabeza.

Cefalea postraumática crónica: que se da posterior a un golpe o trauma fuerte y persiste durante más de ocho semanas.

Cefalea vascular: causada por anormalidades en los vasos sanguíneos.

Migraña complicada: viene con otros síntomas que persisten cuando el dolor de cabeza se va, como entumecimiento y hormigueo, dificultad para hablar, o no ser capaz de mover un brazo o una pierna.

Migraña con aura: las auras son síntomas sensoriales como destellos de luz, puntos ciegos y otros cambios en la visión u hormigueo en la mano o la cara que aparecen antes de que venga una migraña.

Cefalea en racimos: provoca un dolor en varias zonas de un lado de la cabeza:en la frente, en los ojos y por encima del oído. También causa lagrimeo y congestión nasal.

¿Por qué duele la cabeza?

¿Qué sucede en la cabeza para que esta duela tanto en una migraña? El médico Gustavo Mora explica qué sucede para motivar la aparición del dolor

Una de las mayores preguntas de quienes experimentan cefaleas frecuentes es “¿qué pasa dentro de mi cabeza para que duela tanto?”. Mora lo define como varios factores que se unen, dentro de los que están una serie de cambios de sustancias, cambios vasculares y cambios en la sensibilidad. Y en algunos puntos dentro de la cabeza que se activan y favorecer la presencia de dolor, náuseas, intolerancia a la luz y al ruido.

También hay un gen regulador de la calcitonina, si esta sustancia se libera en mayores cantidades hace que los ataques de migraña sean más frecuentes.

La herencia tiene un componente que hace más proclives a algunas personas a que se dé este fenómeno, mencionó Mora, si uno de los progenitores de un bebé tiene migraña, este niño tendrá 50% de probabilidades de desarrollarla en algún momento de la vida, y si ambos padres la tienen, las probabilidades suben al 75%.