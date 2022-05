Abusar de los analgésicos más bien podría empeorar su dolor de cabeza

El problema de abusar de los analgésicos cuando nos duele la cabeza El médico Gustavo Mora expresó los riesgos de tomar analgésicos en exceso cuando nos duele la cabeza

Luego de años de sentir fuertes dolores de cabeza y otros síntomas comunes de la migraña, como ver parchones, mareos y náuseas, Damaris Araya Araya comenzó a buscar medicamentos más fuertes que aliviaran lo que ya un par de acetaminofén no aliviaban.

Ella tiene 20 años de tener migrañas, pero los últimos cinco los califica como insoportables, los últimos dos, como “de muerte”. Los dolores para esta enfermera del Hospital Nacional de Niños la llevaron entonces a un fármaco que sí alivia los dolores más intensos, pero que debe utilizarse con moderación. Nadie se lo recetó. Ella lo probó y vio que era lo único que podía calmarla y evitarle incapacitarse tan frecuentemente.

“Cuando me daba un dolor fuerte de cabeza, yo ya sabía que no me tomaba la acetaminofén, necesitaba algo más potente. Eso era lo que podía mantenerme un poquito”, manifestó.

Sin embargo, cuando por fin llegó a cita con una neuróloga se percató del daño que se estaba haciendo cada vez que utilizaba ese fármaco. Si la seguía tomando a ese nivel podía provocarle microinfartos. Le pidió suspenderla radicalmente.

La automedicación para tratar dolores de cabeza es muy común. El problema es cuando estos dolores son tan frecuentes que no basta con medicamentos “de rescate” como los analgésicos de venta libre o la única solución es tomarlos de forma muy seguida. Ahí se dan las cefaleas por abuso de analgésicos.

“Al usar más analgésicos da más días de dolor. Cuando el paciente deja de tomarlos el cerebro ‘le pide’, pero eso es un engaño, porque al darle más analgésico el dolor se va a perpetuar. Entonces una migraña que pudo ser de corta duración se convierte en una migraña crónica, lo mismo con los otros tipos de dolor de cabeza”, manifestó el médico de familia Gustavo Adolfo Mora Vargas, quien se ha dedicado al estudio de las migrañas y otros tipos de dolores de cabeza y tiene a su cargo la Clínica de Cefaleas en la Clínica Marcial Rodríguez en Alajuela.

Por ejemplo, los analgésicos no esteroidales, como el ibuprofeno, podrían producir dolor de cabeza si se utilizan por más de tres días por semana o 15 días o más al mes. Pero con otros tipos de fármacos, como los triptanes, uno de los medicamentos más comunes para la migraña, estas cefaleas podrían producirse si se utilizan más de dos veces por semana o diez días al mes. Finalmente, los más fuertes, como el tramadol, también podría causar dolor si se tuvieran más de dos días por semana.

[ Fuertes dolores de cabeza incapacitan a más de 30.000 ticos cada año ]

Tratamiento para prevenir

Algunos casos muy específicos que no pueden ser tratados con medicamentos orales requieren de inyecciones para aliviar la intensidad. Este miércoles, Sharon Jiménez preparó las que se utilizaron en las pacientes. (Albert Marín)

[ ‘La gente no entiende que estas migrañas no son solo un dolorcito de cabeza’ ]

El ideal, según Mora, es que las personas que ya tienen cefaleas crónicas tengan tratamientos preventivos. Estos no van a quitar los ataques de dolor cuando sucedan, no sirven para eso, la idea es que haya menos días de dolor o con dolores menos intensos. Esos se toman por períodos más largos de tiempo, que pueden ir de tres a seis meses, y el médico tratante va determinando si se deben hacer cambios.

No todos los casos pueden tratarse con este tipo de medicamentos, algunos, como el de Damaris, son todavía más serios. A ella la doctora de su empresa le dio como solución ir a la clínica de cefaleas de la Clínica Marcial Rodríguez en Alajuela. Allí, le hacen un tratamiento llamado bloqueo de nervios periféricos, que consiste en inyectar pequeñas dosis de anestesia en los nervios donde se produce el dolor.

Las personas asisten una vez por semana durante tres semanas. Carolina Rodríguez, quien ha recibido este tratamiento varias veces, asegura que la deja sin crisis durante unos siete u ocho meses. Araya apenas llevaba su segunda visita del primer tratamiento cuando habló con La Nación, pero ya sentía un cambio.

“Yo que trabajo en salud no tenía la menor idea de que esta clínica de migrañas existía ni de que pudiera hacerme este procedimiento. Es la segunda vez que vengo, y todavía no puedo decir que estoy bien del todo, pero sí hay algo de alivio”, recalcó.

Ella pudo acceder a este servicio porque vive en la provincia, ya que en este momento solo se atienden asegurados del área de atracción. A partir del año entrante será una clínica de referencia para todas las personas cuyos médicos lo consideren necesario y los remitan. Sin embargo, la necesidad del país es tal que Mora comenzó a capacitar a los estudiantes de la residencia de medicina de familia para que conozcan más a fondo de cefaleas y puedan realizar bloqueos.

[ Un dolor en una misma zona del cuerpo, características muy diferentes: así son las cefaleas ]

¿Cuándo buscar ayuda?

¿En qué momento buscar ayuda para tratar los dolores de cabeza? El médico Gustavo Mora expresa los momentos en los que debe pedirse ayuda

[ No todas las migrañas comienzan con dolores de cabeza ]

El especialista indica que sí hay señales de cuando un dolor de cabeza ya llega al punto que no puede tratarse desde el hogar y debe buscarse ayuda.

Cuando el dolor es intenso por más de cuatro días al mes.

Cuando el dolor lo hace incapaz de realizar las actividades cotidianas.

Cuando alcanza el pico máximo de intensidad muy rápido.

Si usted deja de mover una parte del cuerpo o habla “enrededado”.

Cuando hay alergia a analgésicos.

Si tienen “aura” (manifestación previa no dolorosa, como ver luces o escuchar ruidos) que dure más de una hora antes del dolor.

Si la persona tiene más de 50 años y antes no había tenido crisis de cefaleas.

Si tiene problemas de equilibrio.

Buscar ayuda a tiempo le ayudará a tener más calidad de evita y evitar mayores dolores por el abuso de fármacos.

[ Migraña: la enfermedad que va más allá de dolores de cabeza ]