Cierre de relleno sanitario Los Pinos es temporal, aclara Ministerio de Salud

El cierre del relleno sanitario Los Pinos, en Dulce Nombre de Cartago, es temporal, informó este viernes el Ministerio de Salud, luego de que el pasado 2 de enero había anunciado el cierre técnico de esas instalaciones.

A pesar de la aclaración, el Ministerio fue enfático en que tanto en la inspección del 26 de diciembre como en la de este miércoles 3 de enero, se comprobó el incumplimiento a las órdenes sanitarias emitidas.

Justificó el cierre, ahora temporal, en reportes que señalan el agotamiento de la vida útil del relleno. Además, aseguró que ya se sobrepasó el nivel máximo de inclinación permitido por la reglamentación vigente. La normativa pide una inclinación máxima del 30%, y, de acuerdo con Salud, los taludes presentaban un 42% y 48%.

Asimismo, dijo la entidad, hay un informe de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). CNE- UIAR-INF-0594-2023, que advierte de la existencia de una falla geológica que atraviesa la propiedad. Esta falla podría incidir en la inestabilidad de la ladera.

Para Salud, el terreno no cumple con los requerimientos solicitados para una propiedad que se destine para manejo de desechos.

La Nación intentó obtener la versión de la empresa WPP Coriclean, a cargo de relleno, pero no fue posible pues no hubo respuesta en números teléfonos a su nombre. La firma, sin embargo, dijo a Telenoticias que no está cerrado.

“Opera con normalidad dando servicios a varias comunidades cartaginesas, gracias a dos medidas cautelares distintas, dictadas por el Tribunal Contencioso en octubre y diciembre de 2023″, aseguró.

Afectación

El relleno sanitario Los Pinos está en Cartago; trata desechos de dos cantones y dos distritos de otros dos territorios. (Jeffrey Zamora R)

Este cierre impacta en el manejo de residuos en los cantones de El Guarco y Paraíso y en los distritos de Tucurrique y Cervantes. Solo en estos dos últimos distritos habría unas 60.000 personas afectadas.

El alcalde de Paraíso, Carlos Ramírez Sánchez, manifestó su preocupación sobre la situación desde octubre pasado, cuando se había hablado de que el relleno sobrepasaría la vida útil pronto. Su preocupación inicial es sobre el sitio que sustituirá a Los Pinos; el relleno más cercano sería el de El Huaso, en Aserrí, pero advirtió de que el proceso para una nueva contratación toma tiempo cuando, afirmó, aún quedaban más de 8 meses de un contrato recién adjudicado a la empresa WPP Coriclean.

Fue en ese mes cuando Salud anunció el cierre de Los Pinos, pero la acción quedó en suspenso por una orden judicial, luego de que la empresa presentara una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo.