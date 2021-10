Certificado de vacunación contra la covid-19: Preguntas y respuestas

A partir del miércoles 1.° de diciembre, quienes asistan a sitios recreativos y a eventos especiales deberán presentar su certificado de vacunación contra la covid-19. El anuncio de esta medida se dio el miércoles pasado. Desde entonces, La Nación ha recibido las consultas de muchas personas sobre cómo obtenerlo y utilizarlo.

Para aclararlas, conversamos con Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Estas son las principales dudas entre nuestros lectores.

¿Para cuáles actividades me pedirán este documento?

Las actividades para las cuales se pedirá estar vacunado son de tipo recreativo. Esta certificación no será exigida para lugares de primera necesidad, como supermercados, farmacias o centros de salud. Por esta razón tampoco será requerida para las elecciones nacionales de febrero próximo.

Los eventos que sí requerirán estar inmunizado se dividen en 12 categorías:

1- Restaurantes, sodas, cafeterías y parques de comida (food courts o food trucks).

2- Bares y casinos.

3- Tiendas y centros comerciales.

4- Museos.

5- Centros de acondicionamiento físico.

6- Hoteles, cabinas, establecimientos de alojamiento.

7- Balnearios.

8- Actividades, organizaciones y congregaciones en sitios de adoración.

9- Salas de eventos para actividades empresariales, académicas o sociales.

10- Turismo de aventura.

11- Teatros, cines, academias de arte y baile, establecimientos de actividades artísticas.

12- Establecimientos de actividades deportivas.

A partir del 1.º de diciembre será obligatorio mostrar el código QR de certificado de vacunación covid-19 completo en diferentes establecimientos y eventos en el país. (Cortesía)

¿Cómo obtenerlo?

Algunas personas ya recibieron un correo electrónico del Ministerio de Salud con un pin que les faculte a obtener un código QR con la información de su vacunación.

La mayoría de la población deberá solicitarlo en la página de Internet del Ministerio de Salud. El tiempo de respuesta, según Mora, es de unos 10 días hábiles, pero puede tomar más tiempo para los vacunados en el extranjero, pues debe revisarse la declaración jurada y documentación.

La Nación preparó esta información que le guía paso a paso sobre cómo obtener este documento, tanto para los vacunados en Costa Rica como para los vacunados en el extranjero.

¿Qué pasos debo seguir si yo me coloqué mi primera dosis en el extranjero y la segunda en Costa Rica?

La segunda vacuna ya está registrada en el sistema del EDUS, pero debe hacer el proceso como si se hubiera vacunado en el extranjero. En la declaración jurada menciona que la primera vacuna la obtuvo en otro país y la segunda en Costa Rica.

¿Por qué es importante tener este certificado, más allá de la entrada a ciertos lugares y actividades?

Nos da la garantía de que en el lugar donde estemos también habrá personas que tengan un estado de vacunación completo. Esto nos dará seguridad. Es la forma en la cual un comercio o lugar que visitemos puede verificar realmente si hemos sido vacunados.

¿Por qué si mis vacunas ya aparecen en el EDUS (la aplicación de la Caja Costarricense de Seguro Social) yo debo hacer este otro trámite?

Debemos tener claro que hay temas legales que debemos respetar. Existen instituciones que por ley están encargadas de emitir este tipo de certificaciones. En Costa Rica, lo mismo que en otros países, es el Ministerio de Salud.

Somos conscientes del gran trabajo que ha hecho la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por eso es parte de un comité interinstitucional donde también está el Ministerio de Salud, el Micitt, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Trabajamos en conjunto.

El EDUS sí se está tomando en cuenta para ver si podemos hacer un trabajo conjunto con el QR.

Yo ya envié mi solicitud, pero no me llegó un correo confirmatorio de que así sea. Tampoco se me dio una confirmación al llenar el formulario, ¿cómo sé que mi información llegó bien?

El sistema actualmente no envía un correo de confirmación, pero sepan que la información llegó. En este momento comenzamos con un período de pruebas y estamos viendo que sí, mucha gente tiene esa duda de si la información llegó o no. Estamos trabajando para solucionarlo, para que a partir del 8 de noviembre las personas puedan tener la confirmación de su certificado sin el menor problema.

Envié mi solicitud hace más de un mes y todavía no me llega la información. ¿Qué puedo hacer?

Si ya pasaron más de diez días hábiles, mi sugerencia es que revisen, hay personas a las que les ha llegado a spam, otras a las que no se les pudo enviar porque tenía el correo lleno.

Si siguen sin tener acceso, llenen otra vez el formulario y envíen nuevamente la documentación.

Iniciamos un proceso piloto. Hay gente que lo recibió sin solicitarlo, con información que ya se tenía, y de forma proactiva el Ministerio lo envió. De forma paralela estamos recibiendo solicitudes.

Nos encontramos en una fase de prueba y de ajustes para tener una garantía total de funcionamiento para el 8 de noviembre.

¿Qué cambiará a partir del 8 de noviembre?

El equipo interinstitucional trabaja en una nueva versión del código QR que será más segura y prepará el acceso a los diferentes establecimientos y eventos en donde sea requerido.

Será necesario ingresar al link enviado a su correo electrónico (https://usuarios.ministeriodesalud.go.cr/), y colocar el pin asignado. De esta forma su certificado de vacunación se actualizará con los nuevos estándares de seguridad. Quienes hayan olvidado o extraviado su pin, pueden recuperarlo en el mismo sitio web.

¿Por qué debo hacer desde ya mi solicitud? ¿Mejor me espero al 8 de noviembre para hacer la solicitud?

Si usted no tiene una urgencia de salir del país o no va asistir a uno de los eventos pilotos, como los conciertos de noviembre, podría esperar a la fecha del 8 de noviembre para hacer este trámite.

Sin embargo, sí sería necesario si va a salir del país o a participar de los eventos.

¿Puedo sentirme seguro del manejo de mis datos? ¿Cómo saber si mi información personal está a salvo?

El Ministerio de Salud ha tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los datos de las personas, de sus servidores y de la administración de los sistemas. Esto último solo está únicamente en control del Ministerio de Salud, que es el ente rector.

Las personas pueden estar seguras de que su información está protegida y bien resguardada.

Con respecto al código QR, parte de las mejoras que vienen, que hemos aplicado en este nuevo código a partir del 8 de noviembre, es un nivel mayor de seguridad, basados en estándares internacionales Se sigue muy de la mano con el modelo de la Unión Europea.

El día de hoy el código se puede leer con una cámara de teléfono. El 8 de noviembre no se va a poder leer con una cámara de teléfono, va a necesitar de una aplicación que podrá reconocer los códigos, poder interpretarlos. Esto dará más información.

¿Qué información contiene el código QR?

Nada que no se encuentre de forma pública en el Tribunal Supremo de Elecciones, afirma Mora: el nombre, fecha de nacimiento, número de cédula, y país de origen. También viene información de la vacuna que se aplicó: nombre del biológico, lote y fecha de aplicación. Además incluye la firma digital certificada del Ministerio de Salud.

¿Cómo “blindarse” ante posibles falsificaciones?

Antes de entrar a cada evento hay un proceso. Yo voy a enseñar mi certificado, pero también voy a tener que ese certificado me pertenece, voy a tener que presentar mi cédula. Con la cédula y el certificado se va a comparar la información.

Hablemos de brechas digitales. Hay problemas de acceso, también problemas de habilidad con la tecnología. No todos manejan el celular o las aplicaciones en su vida diaria.

Parte del compromiso del grupo de trabajo es que esto es para todas las personas. Ya estamos en coordinaciones con varias instituciones para llegar a quienes no tienen acceso a una computadora, o no tienen personas que puedan ayudarles a hacer el trámite, o no tienen un correo electrónico.

Ellos podrían ir a oficinas en todo el país y solicitar la impresión del certificado. El tener el certificado impreso es igual de válido que el digital.

Además, esta aplicación no va a necesitar conexión a Internet. Para personas en zonas lejanas, donde la conectividad no es tan buena, no deben preocuparse, no van a requerir gastar datos.

Y también puede ser usado por quienes tienen el código en digital.

Correcto. Nuestros teléfonos pueden quedarse sin batería y descargarse, pudimos haberlo dejado olvidado en la casa o en la oficina. El documento físico igual nos garantiza la misma seguridad y confianza para el ingreso a estos lugares.

¿Qué sucede con los turistas extranjeros, ellos también podrán acceder a estos lugares con el código QR de sus países de origen?

Este tema se está revisando con las autoridades, pero a nivel técnico y con la solución que estamos trabajando contamos con diferentes opciones. En el caso de Europa, por ejemplo, se brinda un pase de vacunación temporal con una fecha de vencimiento.

¿Es posible que, en el caso de grupos familiares, una persona lleve en su teléfono los documentos de sus hijos, sus padres, abuelos?

Sí. Hay familias en las que, por ejemplo, los adolescentes no tienen un teléfono propio. Usted puede portar los de varias personas, ya sea en formato PDF o en formato de fotografía. Eso sí, a la hora de mostrar el código sí tengo que estar con la persona dueña de este, porque se le va a pedir la identificación que acredite la identidad.

¿Qué sucederá si en determinado momento se ve la necesidad de una tercera dosis? ¿Cómo se actualizaría esta información?

Lo que se actualiza son los parámetros que da Salud y llegaría una actualización a las apps que se han descargado en los teléfonos celulares. Ahí se cambiaría.