CCSS nombra auditora como gerente financiera interina

Gabriela Artavia Monge fue nombrada gerente financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por los próximos cuatro meses, al ampliarse las medidas cautelares al titular de ese puesto, Gustavo Picado Chacón, a quien investigan por presuntas irregularidades en los estados financieros.

Artavia Monge, de 48 años, fue juramentada este 14 de junio por la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel. Según informó la institución, Artavia tiene 25 años de trabajar en la CCSS, principalmente en la Auditoría Interna. Es especialista en Auditoría Financiera Forense.

La Junta Directiva de la CCSS suspendió a Gustavo Picado Chacón el 13 de febrero pese a que no existe una investigación preliminar que recomiende la medida. La suspensión es con goce de salario. La ampliación de las medidas cautelares es por otros cuatro meses.

Entre el 17 de febrero y este 14 de junio, a Picado lo sustituyó Luis Diego Calderón Villalobos quien era director de Cobros de la Caja.

Tras el nombramiento de Gabriela Artavia, Marta Eugenia Esquivel reiteró el compromiso de la Junta Directiva de aclarar y ordenar la gestión financiera de la CCSS.

Este miércoles 14 de junio, después del Consejo de Gobierno, Esquivel expuso la situación financiera de la CCSS y anunció varias medidas, entre las cuales se encuentra atender las valuaciones actuariales en lugar de los informes financieros al analizar la sostenibilidad de la Caja.

“En un acuerdo de Junta Directiva se autorizó a la Gerencia Financiera para que pudiera generar valuaciones. Eso permitió que un criterio financiero cuestionara la valuación actuarial que es la que por ley debe regir”, declaró Esquivel al informar de que no permitirán acuerdos que los distraigan de sus obligaciones.

El pasado 20 de abril, Gustavo Picado Chacón aseguró a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en la Asamblea Legislativa, que Marta Esquivel y la Junta Directiva lo suspendieron sin darle oportunidad de explicar los estados financieros de la CCSS.

“Yo no tuve ninguna reunión o conversación, ni espacio, ni con doña Marta ni con esta Junta que me suspendió, que algunos ni me conocen porque nunca me recibieron en ninguna sesión. Incluso, yo había entregado documentos sobre liquidaciones presupuestarias y situación financiera de diciembre, enero y me suspendieron el 13 de febrero sin ninguna aclaración de parte mía”, dijo Picado a los legisladores.