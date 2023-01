¿Busca trabajo? CCSS moderniza bolsa electrónica de empleo para recibir ofertas

Los interesados en encontrar trabajo podrán presentar sus atestados en un nuevo módulo que la bolsa electrónica de empleo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pondrá en funcionamiento a partir del 2 de febrero.

La CCSS busca captar el personal más idóneo para los diferentes servicios de salud, administrativos y financieros que brinda en todo el país. Para esto, pondrá en marcha el Módulo Ingreso de Talento Humano (MITH), con el cual la institución promete agilizar los procesos de selección.

Actualmente, trabajan para la CCSS alrededor de 63.000 personas. La planilla de la Caja es de las más grandes del Estado, después del Ministerio de Educación Pública (MEP), que posee alrededor de 85.000 trabajadores.

Lucía Vargas Castro, directora del proyecto, calificó de “trascendental” el cambio que el MITH inyectará a la dinámica de atracción del recurso humano externo a la CCSS.

Según dijo Vargas, el nuevo módulo da más transparencia al proceso de captar eventuales oferentes que cumplan con los requisitos establecidos. También da trazabilidad a las solicitudes de contrataciones realizadas en la institución.

“Esto no implica un compromiso de contratación por ingresar los datos. Se deberá completar todo el proceso de reclutamiento como se hace hoy”, advirtió Katherine Vargas Barrantes, del equipo de implementación de MITH y parte del proyecto Sistema Integrado de Gestión de Personas (SIPE).

A partir del 2 de febrero, los interesados podrán tener acceso a este nuevo módulo por medio de la página oficial de la CCSS: https://rrhh.ccss.sa.cr

Ahí podrán ingresar con la misma contraseña que tienen para entrar a la aplicación del EDUS, lo que permitirá un ingreso sencillo para los que quieran realizar su oferta laboral.

Como parte del proceso de reclutamiento, se deben seguir varios pasos para ser considerado elegible dentro de los puestos con necesidad de cubrir en la CCSS. Algunos de esos trámites son los siguientes:

Completar la información en MITH.

Aplicar a los puestos de interés y a la ubicación del puesto.

Cumplir con los requisitos que el puesto exige establecidos en el Manual Descriptivo de Puestos de la Caja.

Una primera entrevista en las áreas personal, académica y laboral, con prueba técnica o de conocimientos generales del puesto, pruebas psicométricas o de competencias y pruebas físico-médicas. Si reprueba alguna, será expulsado del proceso.

Aprobación de la evaluación de primer ingreso.

Entrevista con la jefatura de la unidad administrativa.

Lucía Vargas informó de que este nuevo módulo fue creado para ayudar a los interesados en laborar con la CCSS a proporcionar sus atestados y conformar un currículum de forma segura y óptima.

El módulo, dijo, nace como una necesidad de control de procesos de registro de oferentes, optimizar la búsqueda y verificar los requisitos establecidos por el Manual Descriptivo de Puestos.

La información recolectada será tratada de manera confidencial.

Óscar Ramírez Alpízar, jefe del área Dotación de Personal, agregó que la CCSS procura ordenar el ingreso de nuevas contrataciones.

“Los oferentes podrán tener una respuesta a su proceso de ingreso, monitorear el estado de su registro de datos y posición de elegibilidad; además, les permitirá la escogencia del centro al cual desean aplicar para acoplarse a sus necesidades reales de movilización”, dijo Ramírez.

Cualquier persona con acceso a Internet y a un dispositivo móvil puede ingresar sus datos personales, escolaridad, formación y experiencia al MITH. Con base en esos datos, el sistema le refleja automáticamente el manual de puestos que concuerdan con la información suministrada.

“Hay puestos dentro de la institución que pueden ser poco conocidos o que, por su especificidad, no se tenga claro en qué consisten. En este módulo, con solo posicionarse en el puesto se despliega la descripción y los requisitos; si no se cumple con los requisitos mínimos requeridos el mismo sistema no permitirá la aplicación”, explicó Ramírez.