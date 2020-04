“Hasta sus consultas es que yo me entero de esta auditoría que se abre de oficio (...) la Auditoría Interna abre, más o menos, como 250 auditorías de oficio por año. Entonces, esto no es nada inusual, ni es algo urgente como para que alguien tenga que llamarme para que yo conteste o hay un plazo de por medio, es algo de rutina y yo no lo sabía el domingo”.