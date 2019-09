– Sí. Al final, se trata de que la ley hay que respetarla. Al final, hay que hacer valer los derechos. Los ciudadanos, ahora, sí que son conscientes de sus derechos, y no solo de reclamar judicialmente. Los médicos sí que le temen a la ley de derechos de los pacientes porque temen que detrás venga un reclamo judicial. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer bien las cosas. No solo se trata de curar, sino que hay una relación humana. Los pacientes, lo que queremos es eso: tener la sensación de que confiamos en el médico pero que el médico nos informe.