25 puntos de vacunación estarán abiertos este fin de semana. ¿Dónde se ubican?

Es indispensable que los interesados en recibir su dosis se presenten con la cédula de identificación y el carné de vacunas. (Rafael Pacheco Granados)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contará con 25 vacunatorios habilitados en todo el país, durante este fin de semana del 11 y 12 de diciembre, distribuidos en 17 de áreas de salud y tres hospitales.

Según anunció la institución, en estos puntos de inoculación (consulte la lista al final) se estarán aplicando segundas dosis de la vacuna AstraZeneca a personas de 18 a 57 años, y primeras dosis según disponibilidad del biológico en cada centro.

En el caso de la vacuna Pfizer/BioNTech, se realizarán adelantos de segundas dosis para las personas que se inocularon antes del 25 de octubre, que en su mayoría son jóvenes de 12 a 17 años, indicó la CCSS. Esta medida se toma luego de que anunciaran que el tiempo para completar el esquema de esta vacuna se acortaba de 12 a tres semanas para quienes se aplicaron la primera dosis antes de esa fecha.

Cada sitio de vacunación puede activar su plan de contingencia para aplicar terceras dosis, según la disponibilidad del fármaco, explicó la institución, mediante un comunicado. Esta dosis es un refuerzo voluntario y se aplica a las personas que tienen seis meses o más de haber completado el esquema de vacunación.

Hospital Monseñor Sanabria activa plan de contingencia

El Hospital Monseñor Sanabria Martínez, ubicado en Puntarenas, informó de que activará este fin de semana el plan de contingencia para aplicar terceras dosis para personas de 18 a 57 años con la vacuna de AstraZeneca.

Maritza Paniagua , encargada de vacunación del centro médico, indicó que cuentan con el apoyo de la Universidad Castro Carazo, la cual les facilitará una unidad móvil para habilitar un punto de vacunación en Playa Caldera, que atenderá en horario de 8 a. m. a 5 p. m..

El centro médico también colocará vacunas en la sede del hospita,l en horario de 8 a. m. a 6 p. m. La institución mencionó que aplicarán primeras y segundas dosis de AstraZeneca en ambos puntos de vacunación.

Los interesados en recibir la primera dosis deben tener de 18 a 57 años. Los que requieran la segunda inyección tienen que contar con al menos ocho semanas desde la aplicación de la primera vacuna. Es indispensable presentarse con la cédula de identificación y el carné de vacunas.

Horarios y puntos de vacunación para el 11 y 12 de diciembre

Región Pacífico Central

Montes de Oro. Sábado 11 de diciembre de 9 a.m. a 1 p.m., sede de área de salud.

Hospital Monseñor Sanabria. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 9 a.m. a 5 p.m. en Playa Caldera y y en el hospital de 8 a.m. a 6 p.m.

Región Brunca

Pérez Zeledón. Sábado 11 de diciembre de 8 a.m. a 12:30 p.m. en el ebais Villa Ligia.

La Cruz. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 8 a.m. a 7 p.m. en la sede de vacunación. Sábado 11 de diciembre de 8 a.m. a 7 p.m. con búsqueda casa a casa en el ebais de Santa Elena y domingo 12 de diciembre en el ebais El Jobo.

Bagaces. Sábado 11 de diciembre de 8 a.m. a 5 p.m. en el área de salud de Bagaces.

Liberia . Sábado 11 de diciembre de 9 a.m. a 5 p.m. en el Parque Héctor Zúñiga.

Tilarán. Sábado 11 de diciembre de 2 p.m. a 7 p.m. en el salón Santa Teresita.

Región Central Sur

Alajuelita. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 8 a.m. a 5 p.m. en la clínica de Alajuelita.

Cartago. Sábado 11 de diciembre de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. en la Universidad Santa Lucía de Cartago para primeras, segundas y terceras dosis en adultos. Sábado 11 de diciembre de 9 a.m. a 2:30 p.m. en ebais de Llano Grande. Sábado 11 de diciembre de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. en el gimnasio de la Escuela Jesús Jiménez Zamora para segundas dosis de Pfizer en adolescentes.

Hatillo. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 8 a.m. a 2 p.m. en el auditorio de la clínica de la localidad y en Plaza América.

Mata Redonda Hospital. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 8 a.m. a 2 p.m. en la clínica Moreno Cañas. Únicamente disponen de dosis de AstraZeneca.

Hospital Max Peralta. Sábado 11 de diciembre de 8 a.m. a 5 p.m. en la clínica Alfredo Volio. Plan de contingencia activo para aplicar terceras dosis a personas de 18 a 57 años.

Región Central Norte

Alajuela Oeste. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 8 a.m. a 5 p.m. en la sede de salud y en la ferretería Turrucares.

San Pablo de Heredia. Sábado 11 de diciembre de 8 a.m. a 3 p.m. en la sede del área de salud.

Región Huetar Atlántica

Talamanca. Sábado 11 y 12 de diciembre de 10 a.m. a 5 p.m. en modalidad vacumóvil en las comunidades de Hone Creek, Puerto Viejo, Sixaola, zona fronteriza y alrededores.

Matina. Sábado 11 de diciembre de 8 a.m. a 3 p.m. en Bataan #3 y de 9 a.m. a 4 p.m. en Colono Bataan 11.

Región Huetar Norte

Aguas Zarcas. Sábado 11 de diciembre de 8 a.m. a 6 p.m. en la clínica de la localidad.

Guatuso. Sábado11 y domingo 12 de diciembre de 1 p.m. a 7 p.m. en el parqueo de Pague Menos.

Santa Rosa. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 8 a.m. a 6 p.m.

Hospital de Los Chiles. Sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 10 a.m. a 6 p.m. en el hospital.

