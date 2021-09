Regidores sesionarán en Ruinas de Cartago para ‘desagraviar ultraje’ por supuesta boda

Los asistentes a la actividad dicen que realizaron una sesión de fotos donde se "simuló" una boda, pero que nunca se realizó la ceremonia como tal. Foto: Reproducción

La celebración de una supuesta boda en las Ruinas de Cartago continúa generando molestia en algunos funcionarios municipales de este cantón, como el regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), José David Mitta Albán, quien este martes solicitó sancionar a la persona que autorizó dicho acto.

Mediante una moción, el político pidió al Concejo Municipal “que se investigue quién otorgó los permisos para tal actividad en esta Municipalidad y en el Ministerio de Cultura y, por consiguiente, se sienten las responsabilidades del caso y se establezca un precedente en este caso”.

Además, el socialcristiano propuso que se realice una “sesión municipal extraordinaria como acto solemne en las Ruinas, como un acto de honrar el Santuario y como medio de desagraviar el ultraje causado al pueblo cartaginés”. Los regidores cartagineses aprobaron la moción por unanimidad en el Concejo Municipal.

El obispo de la Diócesis de Cartago, Mario Enrique Quirós, dijo estar agradecido por la sesión que celebrará en las Ruinas. “Es importante para nosotros, pues somos los primeros interesados”, expresó el religioso.

‘Ofensa y burla’ a símbolo religioso

En su moción, el regidor José David Mitta Albán alegó que “siendo la primera iglesia de Costa Rica”, las Ruinas no deben usarse para fines comerciales “y mucho menos particulares”, pero que, además, en este caso se dio un “uso aparentemente anómalo de un Patrimonio Histórico y emblemático inmueble de la Iglesia Católica”.

“Debe tomarse en cuenta que a la Alcaldía se le engañó y mintió, y que los actos realizados como la ‘pantomima matrimonial’ o supuesta boda que presenciamos, tenían el interés único de ofender y burlarse de un símbolo religioso y cultural como son las Ruinas de la Parroquia de Santiago Apóstol”, escribió Mitta.

La supuesta boda ocurrió hace dos meses y fue organizada por la directora del Costa Rica Fashion Week, Karina Díaz Vargas, quien aseguró haber solicitado los permisos correspondientes a la Municipalidad de Cartago y al Ministerio de Cultura.

Consultada por La Nación, la experta en moda indicó que los protagonistas de la sesión fueron dos hombres que realizaron su boda en otro lugar y que decidieron tomar sus fotografías en las Ruinas, haciendo una “simulación” de la ceremonia, pero sin celebrarla propiamente.

Este sábado se le preguntó quién fue el funcionario municipal que la autorizó para el acto, pero la empresaria evitó responder. Por su parte, la oficina de prensa del Costa Rica Fashion Week indicó que la organización ya no va a referirse más al tema por no tener relación directa con el evento.

La moción fue aprobada en el Concejo Municipal a pesar de que el regidor liberacionista Alfonso Víquez Sánchez criticó que el presidente del Concejo, Marco Antonio Arias, ni siquiera dio espacio para discutir la propuesta. De hecho, antes de que se aprobara por el fondo, Víquez pidió la palabra, pero Arias se la negó.

“Presidente, nada más para recordarle el procedimiento. Cuando un asunto se somete a discusión, hay que abrir un espacio de discusión. Entonces, si un regidor pide la palabra para referirse al asunto, no se puede votar antes de la discusión”, manifestó el militante del Partido Liberación Nacional (PLN), cuando pudo hablar.

El pasado 2 de setiembre, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, denunció públicamente que a la Municipalidad se le “engañó” para realizar dicha actividad, la cual calificó de “abuso”, ya que “nunca se les autorizó a ello”. El gobernante local incluso dijo que, de confirmar el engaño, tomará “las acciones correspondientes”.

“No importa que haya sido una boda heterosexual o un bautizo o cualquier cosa, eso no tiene importancia. El tema es el abuso de desarrollar un evento que no estaba autorizado. (...) Eso es de la Iglesia y ahí no se autorizan actividades de esa naturaleza”, declaró el alcalde a este diario, al criticar el supuesto “irrespeto”.

