Viviam Quesada, candidata de Fuerza Democrática, excluida de papeleta presidencial del 2022

Viviam Quesada encabeza la fórmula presidencial ratificada por Fuerza Democrática. La acompañan los candidatos a las vicepresidencias William Anderson (izquierda) y Carlos Camposa. Foto: Facebook de Viviam Quesada.

La candidata del Partido Fuerza Democrática, Viviam Quesada, fue excluida de la papeleta presidencial de las elecciones 2022 por no presentar el formulario oficial para su inscripción, según indicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El órgano electoral realizó, este miércoles, el sorteo para ubicar a los partidos en las papeletas electorales. Fuerza Democrática quedó fuera tanto de la fórmula presidencial como de las nóminas de aspirantes para las diputaciones por Puntarenas y Limón.

Luego del sorteo, Quesada indicó a La Nación que la agrupación presentó los documentos que eran requisito para la inscripción de las candidaturas a los puestos de elección popular, por lo que no tenía una explicación a lo actuado por el TSE.

Como prueba, la dirigente envió a este medio una fotografía de varios documentos que tienen sello de recibido por parte del Tribunal, con fecha del 22 de octubre a las 2:30 p. m., al filo del vencimiento del plazo para presentar la solicitud.

Documentación que Fuerza Democrática presentó al TSE ante de vencer el plazo para solicitar inscripción de candidaturas. Foto: Viviam Quesada.

Consultado sobre lo ocurrido, el director de Registro Electoral, Héctor Fernández, aclaró que Fuerza Democrática presentó cinco formularios de inscripción que correspondían a diputaciones, pero no incluyó los formularios de la papeleta presidencial ni los de dos provincias.

Fernández agregó que la información fue remitida en documentos físicos, cuando lo que establece el Reglamento para la inscripción de candidaturas y sorteo de la posición en las papeletas es que la presentación debía ser en línea.

Al respecto, Quesada reconoció que la solicitud no fue presentada en forma. “Lo que hicimos fue mandar una carta donde dijimos ‘adjuntamos solicitud de candidatos a diputados, presidentes y vicepresidentes’; lo tengo por escrito, fue una carta, un documento. Nosotros no lo mandamos digital.

“Sin embargo, mandamos un correo donde adjuntamos todo a un correo común y corriente del TSE. El formulario no lo hicimos porque consideramos que no teníamos el código (de acceso) en ese momento y no debíamos quedarnos por fuera; nos pegamos una carrera y llegamos de último. De hecho, la hora que aparece (en el recibido de los documentos) es a las 2:30 p. m., cuando faltaba media hora para que cerraran el Tribunal”, aseveró la aspirante.

Fernández aclaró que no existe una resolución en firme que deje por fuera a Quesada, sino que el TSE debe resolver los reclamos que se presentan al respecto para tomar una decisión definitiva.