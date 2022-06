Sí existe un chat de expresidentes y estas son sus curiosidades

Expresidentes que forman parte del chat: Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, José María Figueres, Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Alvarado y Rafael Ángel Calderón.

Laura Chinchilla finalmente confirmó el secreto a voces: sí existe un chat de expresidentes de la República, del cual ya forma parte Carlos Alvarado, el último en sumarse a la lista.

La exmandataria no se quedó ahí, sino que también contó íntimos detalles acerca de la actividad de ese grupo. Reveló, por ejemplo, quien es el único exgobernante que no está en el chat y dio las razones. También, mencionó quiénes son los que más hablan y quién es el más serio de todos.

El chat está compuesto por siete expresidentes: Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998) Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), Laura Chinchilla (2010-2014), Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022).

Abel Pacheco es el único ausente en el chat, no porque no quieran invitarlo, sino porque el exmandatario socialcristiano solo usa llamadas telefónicas, según mencionó la expresidenta liberacionista.

“Creo que solo en Costa Rica se puede dar esto”, manifestó Miguel Ángel Rodríguez, al confirmar lo dicho por Chinchilla. El socialcristiano fue el exmandatario que inauguró el grupo, aunque no contaron desde hace cuánto tiempo lo tienen.

Uno de los pronunciamientos más recientes de los expresidentes ocurrió el pasado fin de semana, cuando todos firmaron una carta para pedirle al mandatario de la República, Rodrigo Chaves, no apoyar la candidatura del régimen de Daniel Ortega para la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

¿Cómo se comporta cada uno en el chat? Copiado!

Como todo grupo de WhatsApp, siempre está el integrante que pasa enviando mensajes todos el día, el que nunca aparece o el que manda memes. Chinchilla identificó quién es quién en el chat de expresidentes.

Quienes más chatean son Miguel Ángel Rodríguez (claro, fue el creador del espacio), Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, en ese orden.

Rafael Ángel Calderón y Óscar Arias, por el contrario, son los más moderados. En tanto, José María Figueres aparece en el chat de vez en cuando pero va al grano.

Sobre Carlos Alvarado aún no se puede decir mucho, porque es “el cumiche”, dijo Chinchilla. Recién la semana pasada fue incorporado al chat.

En el grupo, se discute sobre temas de interés nacional y no se compartan memes, dijo Chinchilla: “Aún no, no vaya a ser que se filtren”.

La exmandataria comentó esos detalles en Twitter. En ocasiones anteriores, algunos expresidentes bromeaban sobre la supuesta existencia del chat, el cual finalmente fue confirmado por Chinchilla.

Considerando el interés generado, les cuento:



✔️Miembros - 7

✔️Falta - Abel usa 📞

✔️ Administrador - MAR

✔️ Chatean más - MAR- LCH, LGS

✔️Los moderados - RAF Y OAS

✔️ Va al grano - JMF

✔️El cumiche - CAQ se integró hace 1 semana.

✔️Memes - aún no,no vaya a ser q se filtren😬 https://t.co/NY3q2EfE4Y — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) June 28, 2022