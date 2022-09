Salarios de viceministros llegarán hasta ¢5,2 millones

El decreto presidencial que subió el salario de los jerarcas del Poder Ejecutivo creó salarios de hasta ¢5,2 millones para los viceministros. De hecho, por efecto de los pluses salariales, 13 viceministros terminaron con sueldos superiores a la ministra con la remuneración más baja.

El 15 de junio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ordenó aumentar el salario base de los ministros de ¢1,36 millones a ¢2,7 millones, y el de los viceministros de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones mensuales.

No obstante, el pago de incentivos, en particular los de prohibición y anualidades, creó diferencias significativas en los montos asignados a los jerarcas de 18 ministerios.

Por ejemplo, el viceministro de Trabajo, Wálter Villalobos Fernández, ganará ¢5,2 millones, casi ¢800.000 más que su jefa, la ministra Marta Esquivel, y ¢2,1 millones más que la exministra de Agricultura, Laura Bonilla, quien renunció al cargo el pasado viernes.

El viceministro de Seguridad, Álvaro Vega Blanco, también ganará más que su jerarca, el titular de Seguridad, Jorge Luis Torres (¢4,8 millones frente a poco menos de ¢4,4 millones).

La Nación llegó a tales conclusiones al comparar los salarios de los ministros y viceministros del Gobierno, tanto los montos previos como los posteriores al decreto.

La información la suministró directamente cada ministerio, aunque no fue posible contrastar los datos del 100% de las instituciones, pues varias indicaron que no han implementado el incremento y tampoco cuentan con proyecciones sobre el nuevo salario de sus autoridades.

La mayoría de instituciones que sí brindaron los datos aclararon que el aumento no se había hecho efectivo, pues les faltaba la aprobación de Hacienda —o de los diputados, en un presupuesto extraordinario— para ejecutarlo.

Plus por prohibición impulsa los sueldos más altos Copiado!

Entre los ministerios que sí tienen listo el cálculo, los salarios más altos son los de los viceministros de Trabajo y Seguridad, seguidos por la jerarca de Trabajo. No obstante, a esta última funcionaria todavía no se le han reconocido las anualidades y la carrera profesional.

Estos servidores tienen en común ser los únicos que ganan, por prohibición, un 65% de su salario base. En los tres casos, dicho plus representa más de una tercera parte de su salario bruto.

La prohibición es el complemento salarial que obliga a funcionarios públicos en puestos altos a dedicarse exclusivamente a su cargo. Antes de la reforma fiscal del 2018, la norma era que se pagara un 65% del salario base, pero la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas redujo los porcentajes, como parte de las medidas para contener el gasto público en salarios.

Desde esa reforma, el Estado reconoce por prohibición un 30% adicional sobre el salario base a los licenciados y un 15% a los bachilleres universitarios. Bajo esa norma entró la mayoría de los jerarcas del periodo actual.

No obstante, los ministerios de Trabajo y Seguridad Pública indicaron que los tres jerarcas tienen derecho a seguir ganando el 65%, pues ellos tenían contratos de dedicación exclusiva con el Estado desde antes de la reforma fiscal y no han roto su relación laboral con el sector público.

Por ejemplo, el sueldo del viceministro de Trabajo se compone ahora de una base de ¢2,6 millones más ¢1,7 millones por prohibición, ¢775.000 de anualidades y ¢175.000 por carrera profesional (reconocimiento de títulos universitarios y capacitaciones).

13 viceministros ganan más que exministra de Agricultura Copiado!

En el extremo opuesto, la ministra con el salario más bajo era Laura Bonilla Coto, extitular de Agricultura y Ganadería, cuya remuneración quedaba en ¢3,1 millones. Antes del decreto de ajuste, ella devengaba ¢1,4 millones.

Ahora, su base subió a ¢2,7 millones y a ello se le suma un 15% adicional por prohibición.

Al igual que otros jerarcas, ella no ganaba anualidades porque no había trabajado antes en el sector público, condición que sí tienen otros viceministros y ministros.

Las anualidades, por tanto, se convierten en un factor distorsionador de los salarios de los jerarcas.

Entre los 10 ministerios que informaron cómo quedarán los salarios de sus jerarcas, los sueldos más altos serán los del viceministro de Trabajo, Wálter Villalobos Fernández (¢5,2 millones); el viceministro de Seguridad, Randall Vega Blanco (¢4,8 millones) y la ministra de Trabajo, Marta Esquivel (¢4,4 millones).

Solo en los 10 ministerios que remitieron los salarios actualizados de los jerarcas, hay 13 viceministros que percibirán un salario superior al de la exministra del MAG, de entre ¢3,3 y ¢5,2 millones.

Además, hay cinco viceministros que ganarán más que sus jefaturas. Ocurrirá en los ministerios de Economía, Salud, Seguridad, Trabajo y Agricultura.

Por ejemplo, en Seguridad, Randall Vega Blanco ganará ¢470.000 más que el ministro Jorge Luis Torres. Antes de la reforma, la brecha entre ambos era de ¢107.000.

De los 10 ministros cuyos sueldos ya fueron recalculados, cinco ganan menos de ¢3,5 millones; dos ganan ¢3,7 y ¢3,9 millones, y solo dos —Marta Esquivel Rodríguez, de Trabajo; y Jorge Luis Torres Carrillo, de Seguridad—devengan más de ¢4 millones.

Ninguno de los máximos jerarcas institucionales percibe más de ¢4,5 millones mensuales.

Ocho ministerios aún no saben cuánto ganarán sus ministros Copiado!

La Nación consultó el salario actualizado de los jerarcas a los 18 ministerios con cartera el 20 de julio del 2022, un mes después de que el presidente Chaves ordenara aumentarlos. Las instituciones fueron remitiendo sus respuestas en el transcurso de las siguientes semanas.

Remitieron la información solicitada los ministerios de Ambiente, Trabajo, Seguridad, Planificación, Educación, Economía, Relaciones Exteriores, Salud, Cultura y Agricultura y Ganadería.

Por el contrario, otras ocho instituciones indicaron que aún no habían calculado cuánto le tendrían que calcular a sus jerarquías, o bien, que todavía no podían revelar la información, pues el Ministerio de Hacienda aún no les había aprobado los cambios.

Este fue el caso del propio Ministerio de Hacienda, así como de las carteras de Justicia, Vivienda, Ciencia, Comercio Exterior, Obras Públicas y Transportes; así como la Presidencia de la República, donde laboran las ministras Natalia Díaz, de la Presidencia, y Patricia Navarro, de Comunicación.

A finales de julio, el Gobierno les pidió a los diputados recortar partidas del Presupuesto Nacional por ¢306 millones para pagar el aumento salarial de los jerarcas en los ministerios de Vivienda, Justicia, Cultura, Trabajo, Ambiente, Planificación y Gobernación. Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, las demás entidades no necesitan permiso del Congreso para hacer el ajuste.

No obstante, la medida presupuestaria no ha sido aprobada.