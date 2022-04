Rodrigo Chaves se desdice sobre embajador en Nicaragua

El presidente electo Rodrigo Chaves se desdijo este viernes sobre su intención de nombrar embajador en Nicaragua ante el régimen de Daniel Ortega. El lunes 4 de abril, declaró que su visión era nombrar un embajador en Managua y explicó sus argumentos. Ahora, dice que nunca dijo que lo haría.

Añadió que la situación cambia ante el hecho de que, el 25 de abril, Ortega retiró a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA) y expulsó a la delegación de este organismo.

Chaves cambia de postura sobre nombrar embajador en Nicaragua El 4 de abril, dijo que su inclinación era nombrar embajador en Managua y, ahora, dice que solo lo evaluaba.

El 4 de abril, luego de la segunda ronda en que ganó la Presidencia de la República, Chaves declaró en su primera conferencia de prensa: “Mi inclinación es nombrar embajador en Nicaragua. Si tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en guerra, ¿qué es eso de que no hay embajador? No, no.

“Fíjese en Ucrania y Rusia que están dándose balazos, destruyéndose uno al otro —uno más que el otro—, y todavía están conversando.

“¿Quién dijo que conversar es hacer un endoso moral a la persona que con la que usted está conversando?”, dijo Chaves ese día.

En la misma conferencia, agregó: “Bueno, cuando expulsen a Nicaragua de la OEA, ahí sí tendríamos que pensarlo (remover al posible embajador).

“Es que esas posiciones, de verse bonito, no son la manera en la que nosotros queremos operar. Nosotros queremos operar de acuerdo al derecho internacional y al interés de los costarricenses.

“Si hay que romper relaciones diplomáticas con algún país, por razones de mérito, bueno, rompámoslas, pero no estemos en el jueguito de que sí somos amigos, pero no conversamos; sí tenemos relaciones diplomáticas, pero no no hay embajador. Yo creo que más claro no puede ser”, manifestó Chaves.

Lo que dice ahora

Este viernes 29 de abril, se le consultó a Chaves si todavía considera conveniente nombrar un embajador en Nicaragua después de que Ortega se salió de la OEA y expulsó a su delegación.

El mandatario electo respondió: “Nosotros no hemos dicho que vamos a nombrar un embajador en Nicaragua. Lo que el canciller (Arnoldo André Tinoco) dijo es que lo va a considerar. Entonces, no tergiverse la verdad, porque yo no he dicho que voy a poner un embajador en Nicaragua.

“Seguimos considerando la posibilidad. Obviamente, el evento de haber sacado a la OEA de Nicaragua cambia la ecuación y cuando estemos listos, hablaremos”.

El 22 de abril, el canciller designado Arnoldo André confirmó que ha sostenido conversaciones con el embajador de Nicaragua, Duilio Hernández.

El gobierno de Carlos Alvarado no nombró embajador en Managua al considerar como hechos graves la persecución del gobierno de Ortega a opositores políticos y a medios de comunicación.

El 24 de abril, el Partido Liberación Nacional (PLN) dijo ver con preocupación las señales y manifestaciones del canciller designado, Arnoldo André Tinoco, sobre la dirección de la política exterior del gobierno de Rodrigo Chaves en relación a Venezuela y Nicaragua.

André dijo que la futura administración evalúa reconocer al gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, al cual Costa Rica desconoció por considerar que se mantuvo en el poder mediante unas elecciones ilegítimas en el 2018. El próximo canciller argumentó que las condiciones han cambiado.

[ Rodrigo Chaves evalúa reconocer a Nicolás Maduro, afirma canciller designado ]