Carlos Alvarado explica su decisión de no nombrar embajador en Nicaragua

Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves en noviembre del 2019. Foto: Archivo/Presidencia (Roberto Carlos Sanchez)

El presidente de la República, Carlos Alvarado, explicó a qué se debió su decisión de no nombrar embajador en Nicaragua durante su mandato, luego de que el presidente electo, Rodrigo Chaves, anunció que sí llenará la plaza que está vacante desde el 2018.

“Durante mi mandato y, sobre todo a partir del cierre de medios de comunicación (en Nicaragua), el aprisionamiento de actores políticos y otros actos, como también lo fue la violencia en abril del 2018, pues esa sucesión de hechos nos llevó a tomar la determinación de no nombrar una sucesión en la Embajada, porque son hechos que calificamos de graves”, dijo el gobernante, en referencia a las acciones del régimen de Daniel Ortega.

“Al presidente de la República el mandato constitucional le da la dirección de las relaciones exteriores y, mientras yo sea presidente, esa será mi posición”.

El último embajador en Managua fue Eduardo Trejos, actual representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien dejó la delegación diplomática en el 2018.

El lunes, en su primera conferencia de prensa como presidente electo, Rodrigo Chaves adelantó que sí nombrará un embajador de Costa Rica en Nicaragua.

El político argumentó que, si Costa Rica tiene relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua, no encuentra razones para no nombrar un representante ante el régimen de Ortega.

“Bueno, cuando expulsen a Nicaragua de la OEA (Organización de Estados Americanos), ahí sí tendríamos que pensarlo (remover al posible embajador).

“Es que esas posiciones de verse bonito no son la manera en la que nosotros queremos operar. Nosotros queremos operar de acuerdo al derecho internacional y al interés de los costarricenses.

“Si hay que romper relaciones diplomátias con algún país, por razones de mérito, bueno, rompámoslas, pero no estemos en el jueguito de que sí somos amigos, sí conversamos, pero no hay embajador. Yo creo que más claro no puede ser”, añadió Chaves.

Carlos Alvarado evitó referirse a la futura política en el manejo de las relaciones con Nicaragua.

“Yo no lo calificaría en este momento, no me parece oportuno que yo lo califique. Yo solamente puedo decir cuál ha sido nuestra posición y por qué, porque creo que hay importantes violaciones en derechos humanos que Costa Rica debe señalar”, añadió Alvarado.

En noviembre del 2021, Costa Rica desconoció las elecciones mediante las cuales Daniel Ortega se aseguró la continuidad en el poder, por considerar que el proceso no fue creíble, independiente ni justo.

[ Rodrigo Chaves nombrará embajador de Costa Rica en Nicaragua ]