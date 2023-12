Rodrigo Chaves pidió a DIS revisar teléfonos de ministros, revela exjerarca

Dos días después de ser juramentado como presidente de la República, Rodrigo Chaves pidió a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) revisar los teléfonos celulares de varios ministros y funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de que alguien estaba filtrando información.

El martes 10 de mayo del 2022, luego de recibir un mensaje y sin dar mayores detalles, el mandatario se levantó muy molesto, se quedó viendo a todos, dijo que alguien había filtrado información de lo que se había hablado el día anterior y pidió la intervención de la DIS.

Así lo relató la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en una entrevista con este diario, luego de facilitar un conjunto de audios de reuniones en las que ella participó como integrante del gobierno.

Ese día, se debatía en Casa Presidencial qué decretar sobre la vacunación contra la covid-19, pese a que el 8 de mayo, el día de la toma de posesión, el presidente y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, ya habían celebrado el acto de firma de un supuesto decreto para remover la potestad de despedir a quienes no se vacunaran.

“Yo entré en pánico, llamó a la DIS. La DIS estuvo revisando. Se lo revisaron a todos lo que estaban ahí, a todo mundo, abogados, a todo mundo”, contó Navarro,

Dijo recordar que examinaron los teléfonos de ella, de Joselyn Chacón y de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, así como del entonces director de Prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez; el otrora jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez de Vives; y varios abogados del despacho de Chaves y del departamento Jurídico.

El 18 de mayo del 2022, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aparece junto a varios de sus ministros en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. (Rafael Pacheco Granados)

La requisa de la DIS fue recordada en una reunión

En uno de los audios suministrados por Navarro, consta una referencia sobre ese hecho. Se trata de la grabación de una reunión efectuada el 15 de julio del 2022.

Ese día, varios funcionarios ideaban cómo ocultar la orden girada a ministros y presidentes ejecutivos de suspender la publicidad estatal en cuatro medios de comunicación (canal 7, La Nación, CRHoy.com y al programa radial Nuestra Voz) y no dar entrevistas a las periodistas Amelia Rueda, del programa Nuestra Voz, y Vilma Ibarra, de Hablando Claro.

Se había filtrado el mensaje de WhatsApp donde Patricia Navarro envió la directriz, en un chat de jerarcas, el 8 de julio del año pasado.

El publicista de Presidencia, Alexánder Castilla, dijo: “Ya sabemos que la filtración está saliendo de ahí, de esas 26, 28 personas; entonces, si usted es permisiva con la filtración, usted le está diciendo a la gente ‘tranquilo, pasó’”.

Jorge Rodríguez Vives respondió: “El presidente ya le dio un respaldo importante a la ministra. En Consejo de Gobierno, les dijo: ‘No voy a tolerar esto nunca más y ustedes son una raza de hijueputas’. Básicamente eso fue lo que les dijo”.

“‘Y si yo me doy cuenta quien fue, se va’. Esa fue, se va. A mí me hubiese encantado que llamara a la DIS, lo que hizo la vez pasada, yo sí, yo sería muy feliz”, añadió Navarro.

Ante ello, Jorge Rodríguez contestó: “Lo iba a hacer”.

“Lástima que no lo hizo”, acotó Navarro.

De inmediato, intervino Armando Gómez, quien era director de Prensa, para decir que hubiese sido peor, una afirmación que Rodríguez segundó: “Después el que lo filtró llega y dice ‘es que me revisaron, el presidente es un autoritario de mierda”.

Y Gómez le replicó: “Sí, va a pasar eso (…). Nos dicen que somos un Estado vigilante, no sé, ‘Big Brother’”.

En esa misma conversación, Armando Gómez dijo que tenían sospechas de que una persona de nombre Marco, sin indicar el apellido, filtra información.

Rodríguez agregó: “Claro, o sea, el ruido de La Extra de decir ‘hay conferencia de mediodía’, estoy seguro que salió de abajo. Entonces, hay que empezar a marcarlo”.

Funcionarios de Casa Presidencial mencionaron requisa de la DIS mientras hablaban de filtraciones

‘Usted no puede hacerlo porque es un delito’

Patricia Navarro también recordó así la requisa de la DIS ocurrida el 10 de mayo.

“Ese día de esa filtración yo estaba grabando, sobre todo, para ver qué iba a publicar, y en eso él se levanta y dice ‘alguien está filtrando’. Yo me asusté porque es una cosa que nunca había vivido.

“Entonces, él dice que va a revisar los dispositivos, uno de los abogados, creo que del área jurídica de Casa Presidencial, no recuerdo cómo se llama, le dijo a don Rodrigo ‘usted no puede hacerlo porque es un delito’. Entonces, él dice: ‘Bueno, el que no quiere que se revise su dispositivo se puede ir’. Entonces, nos hace grabar a cada uno una declaración donde autorizamos”, relató Navarro.

Luego de grabar los videos con la autorización, de acuerdo con la exministra, “la gente de la DIS revisó el teléfono de todo mundo”, de todos los que estaban en esa reunión.

“Sí, a todos, porque estábamos alrededor ahí y la gente de la DIS estaba con los aparatos esos. Después, bajé y subimos a hacer el comunicado, y vine a aquí, a la casa, a pegarme una gran llorada y a decirme ‘me voy’. Creo que de alguna manera yo en ese momento todavía tenía esperanza de que podíamos hacer algo. Incluso, hay una exjerarca que me comentó un día de estos que hablamos, que ella quería irse también”, detalló.

Solicitud a ministro de Micitt

Patricia Navarro contó que ella pidió ayuda al entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Alvarado Briceño, para intentar, sin éxito, saber quién compartió la captura de pantalla del mensaje enviado al chat de ministros.

“Carlos y yo, el de Micitt, tratamos de… pero es que Vilma (Ibarra, la periodista) cortó la hora en que se lo entregan, porque hubiese sido una forma de rastrear”, afirmó la exjerarca de Comunicación.

Días antes, Vilma Ibarra había mandado una serie de preguntas sobre esa captura de pantalla. Presidencia no confirmó ni negó la existencia de la orden. Solo alegó que no se iba a referir a informaciones enviadas por WhatsApp, por tratarse de conversaciones privadas. Asimismo, adjuntó, como “muestra de buena fe”, una lista de los funcionarios que habían participado recientemente en Hablando Claro, el programa radial de Ibarra.

Buscando a quien filtró

En esa conversación del 15 de julio del 2022, varios funcionarios hablaron de las posibles personas que pudieron filtrar el mensaje, ante preguntas del publicista Alexander Castilla, quien estaba en la reunión.

Jorge Rodríguez dijo: “Nayuribe sería la tercera estupidez, porque ella sí ha llegado a decirle a gente en Cultura: ‘Es que a usted no puedo nombrarla porque el presidente me dijo que usted estaba en el gobierno anterior y entonces no lo puedo nombrar’”.

Acto seguido, Navarro aseguró: “Ella no tiene inteligencia para eso”. Entonces, Rodríguez añadió: “Lo sé de primera mano porque se lo dijo a mi mejor amigo y yo tuve que llegar y decirle: ‘Vea, nada más le recuerdo que con esta persona no se meta’.

“Y ha empoderado a la gente que nombró a decir: ‘Diga que el presidente, diga que el presidente’. Eso es lo que a mí me tiene puteado”, manifestó.