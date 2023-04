Rodrigo Chaves frena jornadas 6x4 de policías y pedirá cuentas por la idea

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este viernes que frena la introducción de las jornadas 6x4 para policías y que pedirá cuentas por la idea. Durante una visita a la delegación policial de Sagrada Familia, en San José, agregó que él no lo entendía muy bien, en referencia a los acuerdos con los oficiales.

Luego de que surgieron protestas de policías por el cambio de horario, el mandatario dijo que queda en el congelador una de las principales medidas que él presentó el miércoles, en compañía del ministro de Seguridad, Jorge Torres, como parte de su plan de seguridad.

“Lo de la 6x4 me voy a ir de aquí a grabarle un video a toda la Fuerza Pública de Costa Rica, de que eso está en el congelador; antes de que siquiera se vuelva a mencionar, yo voy a pedir cuentas sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía bien, en el sentido de que había acuerdos.

“Entonces, vamos a ver, por ahora váyanse tranquilos que eso no va a entrar en fucnionamiento”, manifestó a los policías presentes en la delegación de Sagrada Familia.

“Vamos a pensar en volver a la mesa de diseño, de una manera más consensuada. Hay que consensuarlo, tal vez hay alguna gente que quiera ganar horas extra, tal vez haya la posibilidad de relocalizar gente, tal vez haya gente que quiera trabajar en roles de ocho horas por día y descansar dos a la semana, pero no los vamos a obligar”, continuó.

El miércoles, en la Plaza de la Democracia, en un acto con Chaves, el ministro presentó el cambio de horario con el fin de tener 9.500 policías simultáneos en las calles, como una medida excepcional por un espacio de seis meses.

LEA MÁS: Plan de seguridad: Gobierno cambia horario de policías, pide presupuesto y reformas legales

Las jornadas actuales de seis días de trabajo por seis días de descanso pasarían a ser de seis días de trabajo por cuatro de descanso, sin compensación salarial adicional.

El ministro apeló al “corazón azul” de los oficiales y explicó que la medida permitiría contar con más policías en las calles en forma simultánea.

LEA MÁS: Rol policial 6x4 no implica mejora salarial, ministro apela al ‘corazón azul’ de Fuerza Pública

Esto desató, entre jueves y viernes, protestas de policías que incluso provocaron afectación del tránsito en al menos siete carreteras.

Esta tarde, el ministro alegó que había un movimiento “sin haber todavía una declaratoria formal”.

“No hay ninguna circular que diga todavía que se está al 6x4, esta parte es la que estamos negociando”, sostuvo, a pesar de que el cambio de horario fue anunciado dos días antes en un acto público.

La Unión Nacional de Policías dijo que el cambio no fue negociado, ni implicaba un ajuste salarial para 12.000 agentes.

Durante una conferencia de prensa este viernes, Torres aseguró que sí había negociado los ajustes desde el lunes anterior, pero no señaló a ningún sindicato en específico, pese a que en la mesa estaban presentes la Unión Nacional de Policías, el Sindicato de Trabajadores Costarricenses (Siteco) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

¿Qué dijeron sobre el cambio de horario en la Plaza de la Democracia? Copiado!

En el acto público del miércoles, el ministro de Seguridad, Jorge Torres, afirmó:

“A partir de mañana, Costa Rica tendrá hasta 9.500 policías más en la calle, como una medida excepcional por un espacio de seis meses.

“Esto nos permite operativamente tener, cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías. Actualmente se trabajan roles de 3x3, 6x6 y vamos a tener que pasar a roles de 6x4, porque así el pueblo lo requiere. Esto quiere decir que los policías trabajan roles de seis días continuos y descansan cuatro.

“Esto, repito, como una medida excepcional que no será permanente. Para eso, de antemano el país, y yo como ministro, agradezco enormemente la entrega y el patriotismo de todos los hombres y mujeres que entregan los cuerpos policiales”.