Rodrigo Chaves dice que Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica

El candidato presidencial Rodrigo Chaves Robles, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó que el país tiene prioridades más urgentes que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un compromiso internacional que asumieron Costa Rica y otros 192 países, en 2015, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos hacia el 2030.

Así lo aseguró el político el miércoles en un conversatorio organizado por la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), cuando la conductora del espacio, Karla Chaves, le pidió citar tres Objetivos de Desarrollo Sostenible que priorizaría en su eventual gobierno para el crecimiento del país.

Chaves respondió: “Yo siento que en este momento Costa Rica tiene que enfocarse, y yo con mucho gusto le voy a contestar su pregunta, pero esas no son las cosas urgentes, ese no es el balazo en el pecho, ese es el colesterol”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por Naciones Unidas, en realidad no están centrados únicamente en temas ambientales. De hecho, los primeros cinco de la lista son el fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Cada uno de los 17 objetivos contemplan metas asumidas para el año 2030.

Un total de 193 países firmaron compromisos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Costa Rica es uno de ellos.

Para explicar su posición, el exministro de Hacienda usó la analogía de un paciente con tres balazos en el pecho: “Sí, el colesterol es importante, la condición física es importante, pero hay una emergencia en este país que, si no nos damos cuenta, se nos va a desmoronar la galleta”.

Agregó que temas que sí son urgentes en Costa Rica son acabar con la pobreza y el hambre, aunque, precisamente, ambas metas figuran entre los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Démonos cuenta de que en Costa Rica hoy se van a dormir 700.000 personas con hambre, porque no pudieron conseguir ¢1.500 para consumir 2.400 calorías de arroz, frijoles, aceite y sal”, manifestó Chaves.

El objetivo de hambre cero, el número dos de la lista, exige a las naciones firmantes implementar políticas públicas para que, en el 2030, pongan fin al hambre y aseguren “el acceso de todas las personas, en particular de los pobres y las personas en situación vulnerables, incluidos los lactantes, una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”.

Entretanto, el fin de la pobreza, el objetivo número uno señala como una de las metas “erradicar la pobreza extrema para todas las personas del mundo, para 2030″.

Chaves prosiguió con su argumentación: “Entonces, doña Karla, yo no quiero cambiarle la pregunta, yo lo que quiero ser muy claro con AED y con las empresas, que podemos hablar de los ODS, pero que el tema de conversación es cómo mantenemos nuestro sistema democrático. La legitimidad de un Estado democrático depende del consenso del soberano y de la población y aquí estamos perdiendo esa legitimidad”.

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también están la paz, justicia e instituciones sólidas, a fin de fortalecer la democracia en las naciones firmantes.

Empresarios que acudieron al conversatorio le hicieron comentarios al candidato del PPSD sobre el tema.

“Tal vez nos faltó ponerle el forro ahí de cuáles eran los temas, pero vea usted que el primero de los temas (ODS) es lucha contra la pobreza. Entonces, por supuesto usted habla de dar trabajo para generar empleo y bajar la pobreza, pero ahí, es por eso, que creo que su visión de los ODS o de lo que es un desarrollo económico transversal no coincide con lo que nosotros coincidimos”, afirmó Alberto Borbón, miembro de la Junta Directiva de AED.

Chaves respondió que el desarrollo sostenible es redundante e insistió: “Yo en ningún momento he dicho que el ambiente no es importante, yo lo que he dicho es que tenemos que reducir la pobreza”.

Acá puede ver el conversatorio completo: https://youtu.be/ZmeMVeThMm8

