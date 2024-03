Rodrigo Chaves afirma que no apoyaría a Luis Amador si se postula a la Presidencia

El presidente Rodrigo Chaves Robles afirmó que no apoyaría a su exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, si este se postulara como candidato a la Presidencia de la República.

Chaves aclaró que Amador nunca le externó interés ni le pidió su apoyo para una eventual postulación; sin embargo, remarcó que, de cualquier forma, no lo hubiera apoyado.

El presidente destituyó al ahora exministro el pasado martes, acusándolo de haber avalado una licitación “hecha a la medida” para la empresa Constructora MECO, por ¢21.800 millones, para la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

“Don Luis Amador y yo nunca hemos hablado de intenciones que pueda tener él o no de ser presidente de la República. Yo no lo hubiera apoyado si me lo hubiera pedido, porque soy el presidente de la República, no puedo ni debo; no lo hubiera apoyado”, declaró el mandatario el miércoles.

El ahora exministro ocupó el cargo durante 22 meses en la administración Chaves Robles. El pasado 6 de febrero, en una entrevista durante el programa Matices, de Radio Monumental, Amador afirmó que no descartaba postularse en las elecciones presidenciales de 2026.

“¿Deseo solucionar los problemas que van más allá del Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Sí. El MOPT solo aborda una parte de los problemas, un pequeño porcentaje que tiene el país, pero hay un montón de otros problemas. Uno nunca sabe a dónde lo llevará el destino, y siendo un crítico tan feroz de la inacción y el estado en el que estamos, la vida me dio el reto de poder llegar a tratar de palear y, si la vida me vuelve a dar el reto de seguir paleando y tratar de solucionar los problemas, créame que lo asumiré”, declaró el entonces jerarca.

Un mes después, Chaves anunció su destitución.

“No tengo evidencia de corrupción de don Luis Amador ni Fernando Naranjo; sin embargo, ellos firmaron algo que solo una empresa podía calificar en los términos del puntaje. Pareciera que el interés público no fue el suficiente como para que ellos, cuando pusieron sus firmas, estuvieran seguros”, dijo el mandatario este martes.

El presidente también aseguró que su despacho estaba preparando la relación de hechos que presentará ante la Fiscalía para que se investiguen las acciones de Amador mientras fue jerarca.