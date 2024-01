Rodrigo Arias esperará resultado de municipales para decidir si aspira a reelección

El presidente de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Rodrigo Arias Sánchez, aseguró que es prematuro afirmar si buscará su reelección como jerarca parlamentario, para una tercera legislatura (2024-2025), pero confirmó que esperará el resultado de las elecciones municipales, antes de decidirlo.

Así se lo manifestó al diario digital CRHoy.com, consultado sobre la posibilidad de reelegirse en el cargo.

Arias Sánchez, quien fungió dos periodos como ministro de la Presidencia, durante los gobiernos de su hermano, Óscar Arias (1986-1990; 2006-2010), cree que las elecciones cantonales marcan rutas y comportamientos de los partidos.

“Tal vez en febrero o marzo, si yo siento que hay un apoyo mayoritario, un compromiso de colaborar, para hacer cosas importantes para el país, yo me podría quedar... aceptaría, me sentiría hornado si se me elige para un tercer periodo”, contestó el presidente de la Asamblea.

Ningún presidente parlamentario se ha reelegido en tres periodos desde Francisco Antonio Pacheco, quien ejerció el cargo durante las cuatro legislaturas de la segunda administración de Óscar Arias, entre el 2006 y el 2010.

Algunos diputados lo intentaron, sin que hayan tenido éxito en repetir dos años al hilo.

Rodrigo Arias dijo que la decisión no depende de él, sino de la voluntad que pueda haber dentro de sus propias filas, en el Partido Liberación Nacional (PLN), y en los otros partidos de la oposición.

“Si siento que no hay ese ambiente y que, más bien, la pelea política ya arrancó, en ese caso prefiero no hacerlo. Es una decisión que no depende de mí”, acotó.

Rodrigo Arias también reconoció a CRHoy que, si no fuera reelegido como presidente del Congreso, muy difícilmente se ve como un diputado más de la oposición en el plenario. “No va con mi ADN, ser diputado de oposición”, dijo, y apuntó que tiene muchas cosas buenas que hacer fuera de la Asamblea.

El actual presidente del Congreso sostuvo que, aunque ve con buenos ojos la posibilidad de continuar al mando, esa opción está “condicionada a que realmente él sienta el apoyo, como lo ha habido las dos veces” en que ha sido elegido.

“Que haya interés de decir, bueno, aprovechemos el periodo para sacar las cosas que el país necesita”, indicó.

Arias dijo que el plenario “pierde mucho tiempo en escaramuzas políticas” y se olvida de los “verdaderos problemas nacionales”.

El presidente de la Asamblea aseguró que se necesita pasar de la inmediatez y del ataque al contrario, a ver hacia el mediano plazo, atendiendo los problemas de pensiones, pobreza, desempleo e inseguridad.

Para aspirar a la presidencia del Congreso, un diputado requiere el apoyo de al menos la mitad más uno de los presentes durante la votación, que se realiza el 1.º de mayo de cada año, al inicio de la legislatura, en la sesión solemne de la mañana.

Si se encuentran presentes los 57 diputados en el momento de la votación, una persona requiere 29 votos para ganar la elección.

Tanto en el 2022 como en el 2023, Arias ha tenido apoyo de sobra, aunque el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sondeó si alguien quería disputarle el cargo al liberacionista, de previo a mayo del 2023, pero sin éxito.

Eso provocó que, finalmente, el apoyo público de Chaves se decantara por Rodrigo Arias, a pesar de criterios en las filas del oficialismo y del intento de Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), por conseguir algún apoyo.