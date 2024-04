Rodrigo Arias califica de ‘muy livianas’ críticas de jefes de tres partidos contra su gestión

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, calificó como “muy livianas” las críticas que lanzaron sobre su gestión al frente del Congreso, los voceros de las tres fracciones legislativas que se reunieron el viernes pasado con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

En declaraciones que dio a la prensa, posterior a la reunión de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), este martes, Arias se refirió a las quejas que mencionaron los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), y Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien también aspira a dirigir el Congreso.

Luego del almuerzo con Chaves, los congresistas criticaron que las comisiones con potestad legislativa plena no hayan funcionado por dos años y afirmaron que el trabajo en el plenario es demasiado lento; le achacaron estas fallas al propio Rodrigo Arias.

“Sigo oyendo de parte de ellos quejas contra mí, pero todas son muy livianas. El jueves, en la reunión de los jefes de fracción, les dije que no se habían integrado las comisiones plenas por una razón muy sencilla, porque las fracciones no han presentado los nombres para integrar cada comisión plena. En tres oportunidades he solicitado los nombres para integrarlas, pero si ellos no mandan los nombres, cómo las voy a integrar”, se defendió Arias.

El presidente legislativo, que aspira a reelegirse por tercera ocasión, acusó a sus críticos de irracionalidad y de ganas de “lanzar cargos infundados”. Adicionalmente, rechazó que sea culpa suya que el plenario trabaje lento, sino más bien de los legisladores que se pasan toda la sesión tomando café en un salón adjunto del plenario.

“Yo no puedo ir a sacar a cada diputado, jalarlo de la corbata para que venga, o a cada diputada, a sentarse a la curul. Eso es responsabilidad de los jefes de fracción”, comentó.

Aunque mantiene su aspiración para dirigir el Directorio en la tercera legislatura, reconoce que solo tiene 17 votos de los 19 del PLN, pues Montserrat Ruiz y Gilberth Jiménez no lo apoyan.

“Espero que pronto tengamos a los 19 incorporados. Eso significa que estamos a 10 votos de los 29 que necesitamos para ganar. Yo estoy optimista”, argumentó Arias, quien también afirma que este año los otros partidos establecieron negociaciones y presentaron a Rodrigo Chaves una propuesta para ganar el Directorio, porque “ya la política electoral del 2026 está en la Asamblea”.

Para él, eso genera que los criterios de cada fracción sean diferentes.

PLN no tiene plan B

El jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, respondió que el PLN mantiene como único plan para la elección del 1.º de mayo, la candidatura de Rodrigo Arias a la reelección en el Directorio y enfatizó que no hay germen de duda dentro de los diputados que mantienen su apoyo al actual jerarca legislativo.

Por decisión de la bancada verdiblanca, Izquierdo acompañará a Rodrigo Arias a la reunión que sostendrá el próximo viernes con Rodrigo Chaves, para exponerle las razones por las que quiere reelegirse al frente del Directorio del Congreso. El encuentro será en la Casa Presidencial.

El jefe del PLN también ha estado encargado de sostener negociaciones con otras fracciones para conseguir los apoyos necesarios para la reelección de Arias, así como de seguir conversando con Ruiz y Jiménez, en el intento de lograr que el respaldo dentro de Liberación sea unánime.

Por otra parte, Rodrigo Arias confirmó que ha sostenido conversaciones con la independiente María Marta Padilla y con Luz Mary Alpízar, diputada de Progreso Social Democrático (PPSD), que opera de forma separada al oficialismo que lidera Pilar Cisneros.

Además, puesto que el apoyo de Vanessa Castro a la candidatura de su compañero Horacio Alvarado, aún no es definitivo, también Arias está dialogando con ella. De hecho, sostendrá una reunión con Castro este miércoles, en la Presidencia de la Asamblea Legislativa.