Vanessa Castro todavía no decide respaldo a Horacio Alvarado para presidencia legislativa

Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reveló que todavía no ha decidido si respaldará la postulación de su compañero de bancada, Horario Alvarado, para la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Sus aseveraciones contradicen lo expresado, días atrás, por Alvarado y el jefe de la bancada socialcristiana, Alejandro Pacheco, quienes aseguraron que los nueve legisladores del PUSC apoyan la candidatura interna para la elección del 1.° de mayo.

Al respecto, Castro manifestó a La Nación que la decisión no es tan simple. Argumentó que se requiere de un análisis más detenido del tema, enfocado en la independencia de los poderes y el papel del Legislativo frente al Ejecutivo.

“Pienso que no se trata de decidir si voto con la bancada o no. Se trata de si la bancada completa hará un análisis de este tema. Aún es un poco apresurado hablar de la presidencia (del Congreso)”, indicó la mañana de este martes.

Cuestionó el encuentro que sostuvieron representantes del PUSC con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el pasado viernes, donde tres partidos de oposición exploraron el posible apoyo del oficialismo para conformar el próximo Directorio legislativo.

A la cita, que se realizó en Casa Presidencial por casi tres horas, también acudieron legisladores del Partido Nueva República (PNR) y del Partido Liberal Progresista (PLP). Allí también se expuso la idea de dominar las comisiones legislativas donde se forman las leyes.

“No concibo que tengamos que ir a negociar con el presidente. Es diferente negociar con la bancada de gobierno”, expresó Castro.

La congresista calificó el encuentro como una intromisión de poderes. “Es un tema de orden jurídico, me parece que no es lo adecuado. Las formas cuentan muchísimo y con las formas no estoy de acuerdo”, señaló.

Agregó que planeaba exponer sus puntos de vista durante una reunión que la bancada tiene planeada realizar la noche de este martes.

El pasado 7 de marzo, Castro reveló que Casa Presidencial, a través de la diputada oficialista Pilar Cisneros, vetó su eventual postulación a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Cisneros negó estas afirmaciones.

Para ganar la elección del 1.° de mayo, se necesita el respaldo de al menos 29 de los 57 diputados. El bloque de oposición pretende impedir un tercer periodo consecutivo del liberacionista Rodrigo Arias, al frente del Congreso.

