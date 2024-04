Rodrigo Arias descarta renunciar a candidatura y anuncia reunión con Rodrigo Chaves

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, descartó renunciar a su candidatura para reelegirse el 1.° de mayo, a pesar de que hasta el momento solo cuenta con 17 de los 19 votos del Partido Liberación Nacional (PLN) y de que otros tres partidos procuran formar un bloque con el gobierno para colocar a Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), como nuevo jerarca del Congreso.

Arias declaró estar optimista y anunció que se reunirá con el mandatario Rodrigo Chaves el viernes 19 de abril, para hablar sobre la elección legislativa.

“Ha surgido una candidatura (del diputado socialcristiano Horacio Alvarado); le pidieron un cita el presidente y él los recibirá. Igualmente, se reunirá conmigo el viernes 19 para almorzar y conversar sobre temas vinculados con el 1.° de mayo. Llegar a los 29 votos es un balance. Los votos de la fracción oficialista son importantes, vamos a ver qué pasa. Yo soy optimista y lo tomo con naturalidad”, declaró el presidente del Congreso este jueves.

El otro bloque está conformado por el PUSC, Nueva República (PNR) y el Liberal Progresista (PLP). Estas agrupaciones procuran amarrar los votos del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD), con lo cual alcanzarían 30 votos, suficientes para ganar los seis puestos del Directorio.

El Frente Amplio (FA) dijo que apoyaría un Directorio de oposición siempre que Rodrigo Arias no fuese el presidente, lo que complica los números para el aspirante liberacionista.

Arias afirmó que mantiene sus negociaciones, ya que lo considera una cuestión de responsabilidad, luego de aceptar que la fracción verdiblanca propusiera su nombre para un tercer año en el cargo.

“Yo lo acepté consciente de que uno en política tiene posibilidad de ganar o perder, eso es obvio, es parte de la democracia, así que yo me mantengo con toda tranquilidad. En mi vida política he ganado y he perdido, así que no es nada nuevo”, dijo el congresista de 77 años.

LEA MÁS: Horacio Alvarado dispuesto a discutir venta del BCR si gana presidencia de Asamblea

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, durante la sesión solemne de este jueves en Alajuela, por la conmemoración del 11 de abril. Foto: Jorge Navarro para La Nación. (Jorge Navarro para La Nación)

Añadió que, aunque no es el “típico diputado de oposición”, se mantendrá en su curul “durante un tiempo” aunque no gane las elecciones legislativas del 1.° de mayo.

Los dos diputados liberacionistas que no han dado su apoyo a la candidatura de Arias son Monserrat Ruiz y Gilberth Jiménez. Este último dijo a La Nación que mantiene su aspiración a la presidencia del Congreso.

“Yo ya decidí, yo voto por mí, mantengo mi posición. Don Rodrigo Arias ha reconocido que ha sido difícil obtener los votos, vemos que la Unidad va a aspirar con un candidato, y Liberación Nacional siendo la fracción mayoritaria no puede perder la Presidencia. Muchos compañeros han visto con buenos ojos la posibilidad de que yo sea el candidato”, insistió el exalcalde de Desamparados.

Jiménez mantiene su esperanza en que, si Arias no consigue los 29 votos necesarios para ganar, deponga su candidatura y le dé la oportunidad de participar. “Dejar a Liberación fuera del Directorio es un error contundente, no lo concibo, no habría olfato político, no se estaría pensando en los intereses del país”, concluyo el legislador.

LEA MÁS: Gilberth Jiménez confirma aspiración a presidencia de Asamblea

El diputado Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró que su agrupación no ha descartado ninguna opción, incluyendo la de votar por Rodrigo Arias.

“Los acercamientos los lleva doña Pilar Cisneros como jefa de fracción. Al país le interesa que escojamos una agenda productiva y viable con un equipo que la pueda impulsar. No hay nada descartado, la contienda está abierta, tenemos que analizarlo en los días que quedan”, dijo el oficialista.

LEA MÁS: Diputado del PUSC a Rodrigo Chaves: ‘Yo vine a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted’