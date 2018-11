En respuesta a una consulta de la diputada Ana Karine Niño, la Procuraduría expuso que los cargos de directores en Cancillería no pueden ser nombrados como cargos de confianza, sino ajustados a los requisitos establecidos en el Estatuto del Servicio Exterior. No obstante, este criterio no es vinculante porque la consulta no la hizo la institución.