“Nunca he atentado contra la democracia y la institucionalidad. Nunca he promovido bloqueos o violencia. Nunca he dejado de escuchar a quienes han querido conversar en busca de soluciones. Creo firmemente que el enemigo de la democracia no es la conversación, sino lo es la imposición. Hoy me señalan por arriesgarme a hablar en vez de crear muros. Si eso es pecado desde ya pido perdón por anteponer la patria a la comodidad personal”, añadió en su mensaje.