Él mismo se lo confirmó a la periodista Amelia Rueda este viernes en el programa Nuestra Voz, de Radio Monumental, al decir: “Cuando me volvió a llamar mi amigo, le digo ’mire, sí, está bien, dígale (a Célimo Guido) que sí, que yo voy mañana a reunirme con él, en un lugar ahí como neutral'. Me dijo dónde llegar. A las seis de la mañana, salí de la casa, con una velita prendida y mi esposa para que no pasara nada y me fui a San Carlos, cerca de Ciudad Quesada a hablar con él”.