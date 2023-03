Presidenta de CCSS rechaza haber conocido borrador de decreto sobre aborto terapéutico

Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negó haber conocido el borrador de decreto sobre el aborto terapéutico que el Ministerio de Salud presentó como una prioridad de la alta plana del Gobierno.

El abogado Guillermo Castro, quien se identificó como el enlace con el despacho ministerial del Ministerio de Salud, les dijo a los miembros de una comisión conformada para revisar la norma técnica que la reforma debía avanzar porque era impulsada por Casa Presidencial y contaba con el apoyo de la presidenta de la Caja.

No obstante, Marta Esquivel dijo la noche de este miércoles: “Ni lo he visto, ni sé nada, absolutamente nada de ese tema; nunca conocí ningún tema relacionado con ese aspecto. No es un tema que yo estuviera al tanto de ese documento”. Así lo afirmó al salir de una audiencia con los diputados.

El borrador de decreto derogaría la norma técnica vigente e introduciría una nueva en la que el peligro para la salud de la madre ya no sería tomado en cuenta como justificante para el aborto terapéutico, pese a lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, el cual sí contempla esa circunstancia.

Abogado de Salud implica a Chaves, Joselyn Chacón y presidenta de CCSS en reforma a aborto terapéutico

El abogado del Ministerio de Salud también dijo que la exministra de Salud, Joselyn Chacón, estaba al 100% con este decreto y había incljuido también al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En la reunión con los miembros de la comisión, el 17 de febrero, él funcionario dijo a los presentes: “Es una mejora a la posición que va a tener la Caja; eso ya doña Marta (Esquivel) lo tiene claro, que también está de acuerdo en el proyecto que estamos planteando”.

“Que lo demuestre”, dijo la jerarca de la CCSS al respecto.

La reunión con el abogado de Salud quedó grabada y en esta también participaba una representante de la CCSS, Carla Verónica Gríos Dávila, quien dejó claro su desacuerdo con el documento que se estaba proponiendo.

Sin embargo, Castro insistió en que los funcionarios de la CCSS estaban de acuerdo y ya contaba con la “referencia” de la institución.

Pese a que Castro además sostuvo que el producto fue socializado con la entidad, Esquivel afirmó que no tuvo acceso al documento.

“Si no me llega el documento, ¿cómo voy a darme cuenta? Ustedes a veces creen que uno tiene la bolita mágica”, respondió a la prensa, a su salida en el Congreso.

Un oficio dado a conocer por el medio CRhoy.com revela que la exministra Joselyn Chacón había presentado por escrito el borrador del decreto ejecutivo para modificar la norma técnica.

El 18 de enero, en el oficio MS-DM-2522-2023 enviado a la Dirección de Servicios de Salud, la entonces ministra hizo ver la urgencia de que el proyecto de reglamento pasara para su publicación.