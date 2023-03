Alta plana del Gobierno impulsó reforma a aborto terapéutico, afirmó abogado de Salud

El borrador de decreto para reformar la norma técnica sobre el aborto terapéutico fue presentado por el Ministerio de Salud como una prioridad de la alta plana del Gobierno, lo que incluía al presidente de la República, Rodrigo Chaves; a la exministra de Salud, Joselyn Chacón; al actual ministro interino, Alexei Carrillo; y a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel.

Así lo revela el video de la reunión virtual de 35 minutos en que Guillermo Castro, abogado del Ministerio de Salud, les habló del documento a los miembros de una comisión técnica que esta cartera había conformado para revisar la norma. El encuentro ocurrió el 17 de febrero.

El borrador de decreto, que fue elaborado por un “equipo” aparte cuyos miembros se desconocen, excluiría el riesgo para salud de la madre como justificantes para el procedimiento, a pesar de que esa es una de las dos condiciones previstas en el artículo 121 del Código Penal. La otra es el peligro de muerte.

Según consta en la grabación, el borrador no contó con el aval de la comisión técnica, pero Castro les dijo que tenía que avanzar, “no se va a echar al olvido, eso no va a suceder”; por ello, los instó a tener una “mente amplia”.

Reunión sobre borrador de aborto terapéutico

Cuando la existencia del documento fue dada a conocer, el jueves pasado, el presidente Chaves dijo que él lo desconocía y calificó las noticias al respecto de chismes y rumores. El Ministerio de Salud, por su parte, admitió la veracidad del texto, pero negó que el mandatario y el ministro lo conocieran.

Rodrigo Chaves descalifica reforma a aborto terapéutico planteada por Ministerio de Salud

En la reunión, el abogado Guillermo Castro dijo: “Le voy a hacer la indicación al señor ministro (Alexei Carrillo) sobre las referencias y que nos vamos a atrasar un poco más para que haga la indicación a Casa Presidencial, que es la que está impulsando que esto salga a la mayor brevedad posible”.

También, afirmó: “Les indico que tanto la ministra Joselyn Chacón, en su momento, estaba muy interesada en este manual, en este reglamento, estaba 100% incluida en este proceso e incluyó también al presidente. Y ahora, don Alexei (Carillo) que lo conoce, está interesado en que se pase”.

Sobre la jerarca de la CCSS, dijo: “Es una mejora a la posición que va a tener la CCSS; eso ya doña Marta lo tiene claro, que también está de acuerdo en el proyecto que estamos planteando”.

La comisión técnica oficial, convocada por diversos sectores, había recomendado no cambiar la norma técnica, pero el funcionario les advirtió que ese borrador debía avanzar.

Se los dijo con estas palabras: “No creo que se pueda eliminar, lo podemos modificar, pero quitarlo en un solo borrón no creo que eso se vaya a hacer. No se va a echar al olvido, eso no va a suceder”.

El funcionario se identificó como el enlace con el despacho ministerial del Ministerio de Salud.

En la grabación, consta que el borrador no contó con el aval de los presentes, pero Castro les insistió: “Lo que necesitamos es que ustedes tengan un poco más de amplitud, podemos tener la mente un poco más amplia”.

A la reunión asistieron la representante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Carla Verónica Gríos Dávila; la del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Karla Gamboa; y la abogada experta en Derechos Humanos, Larissa Arroyo.

También, estaban César Gamboa, director de Servicios de Salud; y su subalterno, Allan Varela.

“Hay que hacerlo con calma, pero tampoco dormirse. Necesitamos que pase esta norma”, continuó al abogado Castro.

Larissa Arroyo recomendó a las autoridades realizar las consultas a la Defensoría de los Habitantes, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado Guillermo Castro es a quien Joselyn Chacón, exministra de Salud, identificó como asesor de su despacho, en una nota del 18 de enero, en la que pidió la publicación del borrador del reglamento.

Según él, la redacción de la nueva norma estuvo a cargo de médicos de la CCSS y privados, así como dos abogados constitucionalistas y penales “de mucha fama”.

La semana anterior, el letrado constitucional, José Joaquín Alvarado, reconoció haber colabrado con el documento, por solicitud de un “amigo” suyo, el abogado Raúl Escalante, un exasesor del despacho de la diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Alvarado descartó ser el autor, y manifestó que fue consultado por su especialidad en bioética. Fueron “opiniones académicas”, según dijo.

En tanto, Escalante dijo que el documento es básicamente autoría suya y de un equipo cuyos miembros rechazó revelar. Sostuvo que lo hicieron por solicitud de la exministra Joselyn Chacón.