Pesca de arrastre reviviría si estudios demuestran sostenibilidad, confirma ministro de Ambiente

Ministro de Ambiente confirma que gobierno hará nuevos estudios sobre pesca de arrastre Franz Tattenbach manifestó que 'si se demuestra que se puede hacer (de forma) sostenible, no le vemos ningún problema'.

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, confirmó a La Nación que el Gobierno realizará nuevos estudios sobre pesca de arrastre con miras a la posible reactivación de la captura de camarón en mares costarricenses, en consonancia con lo prometido por el presidente Rodrigo Chaves durante la campaña electoral.

Las declaraciones las brindó el jerarca ante consultas de este medio, al finalizar un acto oficial para conmemorar el Día Internacional del Ambiente, evento que se realizó este lunes en el Museo Nacional con la presencia de múltiples sectores.

“El camarón es uno más que tendrá que entrar con más estudios técnicos. Y, si se logra demostrar con estudios técnicos que se puede hacer sostenible, no le vemos ningún problema”, declaró el ministro de Ambiente.

Al respecto, Tattenbach manifestó que los nuevos estudios no se centrarían en el uso de la red “AA Costa Rica”, la cual fue la base del proyecto de ley vetado por el exmandatario Carlos Alvarado, en 2020.

Para impulsar la infructuosa iniciativa legal, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) financió estudios técnicos que señalaban una disminución en la captura de otras especies, como peces y tortugas, con una red denominada AA Costa Rica.

La conclusión que arrojaron los experimentos es que por cada tonelada arrastrada del lecho marino, se capturaba un 75% de camarón y un 25% de otras especies.

Sin embargo, diversos científicos cuestionaron la forma en que se hicieron los estudios, porque fueron cortos en el tiempo, además de que no se aplicaron en diferentes épocas del año ni en diferentes sectores del lecho marino.

“Bueno, aparentemente bajo esa misma técnica no (se realizarían los estudios). Hay que ver si los estudios están correctos”, dijo el jerarca del ramo.

En campaña electoral, La Nación les consultó a los principales candidatos presidenciales sobre sus posiciones en relación con la pesca de arrastre. El ahora presidente de la República contestó: “Estoy de acuerdo con hacer los estudios que mandó la Sala Constitucional, que no se han hecho. Y sin eso, no se puede saber si es sostenible o no”.

Incopesca promovió la reactivación de la pesca de arrastre con técnica que supuestamente disminuía a 25% la captura de otras especies como peces y tortugas, mientras se arrastran camarones del lecho marino. (OneSea)

Tattenbach manifestó que el propósito es devolverle la productividad a los mares nacionales: “Usted oyó claramente lo que dijo el presidente (en campaña). Costa Rica necesita volver sus ojos al mar productivo también, verdad.

“Nos enorgullecemos mucho de tener mucho más mar que tierra; nos enorgullecemos mucho de haber declarado protegida un área importantísima que está dando atención mundial, que es el corredor multinacional entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Es importantísimo para la sostenibilidad, para la pesca y el mundo está muy interesado, porque es el primer corredor marino de protección multinacional.

“Sin embargo, no podemos olvidarnos para qué lo hacemos, lo queremos para que la pesca sea sostenible. Entonces, tenemos que entrarle al tema de la pesca ilegal, sostenibilidad de la pesca y técnicas de pesca sostenible”, añadió Tattenbach.

Gas natural y Crucitas

A raíz de algunas manifestaciones de Rodrigo Chaves en época electoral, al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, también se le consultó acerca de la visión del Gobierno en relación con la exploración y explotación de gas natural en Costa Rica, así como la atención de la crisis ambiental en Crucitas.

Sobre el primero de los temas, el ministro del ramo manifestó que la administración se opone a cerrar vía legislación la posibilidad de extraer gas natural en Costa Rica, como un combustible de transición a energías más limpias.

No obstante, señaló que durante este Gobierno no se realizarían estudios para determinar la viabilidad de esa actividad. “No es una proyección a los cuatro años, pero no queremos cerrarnos por medio de una ley a la exploración”, sentenció el jerarca.

Las manifestaciones contrastan con lo dicho por Rodrigo Chaves en campaña. Rumbo a la primera ronda, el ahora mandatario manifestó que había que hacer los estudios técnicos: “Petróleo no creo que pase los estándares de análisis que tienen sentido. Gas natural podría ser, pero hay que hacer los estudios que no existen en Costa Rica, siempre y cuando el daño ambiental no sea muy grande, y siempre y cuando lo veamos como un combustible de transición hacia energías renovables”.

¿En un gobierno suyo usted proactivamente haría esos estudios?, se le consultó. A la pregunta, Rodrigo Chaves respondió: “Claro que sí”.

Finalmente, en relación con Crucitas, el ministro de Ambiente y Energía manifestó que la administración prepara un plan remedial que sería presentado a la Asamblea Legislativa para su votación. No obstante, declinó ofrecer detalles sobre si propondrán la activación de la actividad minera en la zona, para la extracción del oro en los yacimientos.

“Estamos estudiándolo. Crucitas no es lo mismo de hace cuatro años, hay un poquito más de orden, la parte policial está mejor, pero no cabe la menor duda de que es ilegal la actividad que hay ahí. Se está extrayendo el recurso, se están contaminando los ríos y las fuentes de agua, probablemente, porque es un manejo ilegal. Entonces sí tenemos que tener una solución integral”, declaró Tattenbach.