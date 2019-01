“Hemos recurrido a todos los mecanismos legales, a la denuncia de robo ante el Ministerio Público, y al recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene el cese de la ocupación de nuestra redacción. Sin embargo, no solamente no he habido una respuesta correctiva de parte de las autoridades, sino que más bien se han agravado las amenazas que apuntan la criminalización de mi persona”, explicó Chamorro.