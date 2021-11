Partido de Rodrigo Chaves alega que militantes adheridos al PLN no han renunciado formalmente

Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), negó que se haya presentado una salida masiva de militantes en la agrupación, luego de que el Partido Liberación Nacional (PLN) informó de que decenas de fundadores y delegados del PPSD le dieron la espalda a su candidato Rodrigo Chaves para aliarse a los liberacionistas.

La jerarca partidaria argumentó que no se han registrado renuncias formales en la cantidad anunciada por el PLN.

Este lunes, 70 miembros, delgados y fundadores del PSD dieron su adhesión al candidato José María Figueres, alegando que las ideologías de Chaves atentan contra la democracia, la empresa privada y la independencia de Poderes, al tiempo que señalaron una minimización del hostigamiento sexual.

“Quiero desmentir categóricamente este evento, que es una pantomima; de un hecho que no es cierto, porque en este momento nosotros no tenemos registro de la salida abrupta de delegados ni de fundadores en los últimos cinco o seis meses meses. Quieren hacerlo ver así pero realmente no es así.

“Nosotros, la Asamblea Nacional que apoyó y fortalece todo lo que es el partido y la candidatura del señor Rodrigo Chaves, permanece intacta en este momento y nuestras decisiones fuertes se dan a partir de julio (del 2021) y la designación del señor Chaves fue en setiembre”, aseveró la presidenta del PSD.

Por su parte, José Eduardo Vargas Rivera, uno de los fundadores del PSD que se cambió a las filas verdiblancas, aseguró que los 70 militantes aliados al PLN presentaran sus respectivas renuncias con el sello del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) esta semana.

“Si nosotros nos separábamos, primero iban a decir que no éramos fundadores, que no éramos delegados o miembros del partido; lo que se acordó fue que la mayoría que estuvimos ahí, estuvimos como delegados y miembros, pero ya no pertenecemos al partido porque le dimos la adhesión a José María Figueres”, dijo el dirigente.

En un documento de Liberación, al que este medio tuvo acceso, se encuentran los nombres de 40 personas que asistieron al evento donde Liberación oficializó las adhesiones. Las restantes 30 personas no habrían asistido por temas de aforo.

Por su parte, Alpízar insistió en que Luis Alberto Vargas Rivera no es fundador ni miembro activo, asegurado que él solo fue invitado en el 2018 al partido, cuando ya estaba formado, para una asamblea en Desamparados, pero no participó en la fundación.

“El nunca fue delegado nacional del partido, lo que él dice es una mentira, él fue delegado cantona. Él asumió la delegación por Desamparados, que nunca la ejecutó con las responsabilidades debidas; si hubiera sido por él, nosotros no seguimos; él nunca hizo presencia en ninguna asamblea”, insistió Alpízar.

En la Asamblea Nacional de setiembre Vargas fue seleccionado como candidato a diputado del PPSD por San José para los comicios del 2022; él ocupa el puesto 14.

“Ese es un grupo de ciudadanos que pudieron haber estado en el partido; yo no reconozco a muchos ahí, en este momento, no hay una desbandada de personas”, dijo Luz Mary Alpízar.

Ante la consulta de este medio, la presidenta del PSD reconoció que sí hay miembros importantes del partido en la lista de disidentes, como Tomás Reyes Bolaños, que formaba parte del comité ejecutivo, pues así consta en las actas del TSE.

“Tomás Reyes efectivamente es directivo nacional, el máximo órgano; don Tomás nos tiene sostenido un puesto en el comité ejecutivo nacional; en todo el año asistió una o dos veces y a él prácticamente se le pidió la renuncia por su inasistencia e incumplimiento de funciones”, agregó Alpízar.