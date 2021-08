PAC satisfecho con convención que reunió a menos del 0,5% del padrón

El secretario general del PAC, Anthony Cascante (tercero a la derecha, abajo), defendió el proceso. En la imagen, el jerarca participa en una conferencia de la cúpula del partido realizda el domingo 22 de agosto. Foto: John Durán

El Partido Acción Ciudadana (PAC) se declaró satisfecho con la asistencia que registró su convención nacional, a la cual acudieron unos 15.000 votantes, es decir, menos del 0,5% del padrón electoral.

La cifra del 2021 implica una caída de más del 60% frente a las 40.000 personas que acudieron a las urnas en la elección interna del 2017, disputada entre Carlos Alvarado, actual presidente de la República, y Welmer Ramos, quien repitió sus aspiraciones también en esta ocasión.

Además, la afluencia de votantes del pasado domingo quedó muy por debajo de otras convenciones abiertas realizadas este mismo año, como las de Liberación Nacional (PLN), con 403.000 votos (11,5% del padrón); y Unidad Social Cristiana (PUSC), con 120.000 (3,4% del padrón).

El secretario general del partido del Gobierno, Anthony Cascante, aseguró que en el PAC están satisfechos con el proceso porque cumple con la estrategia de la agrupación.

No obstante, aun con un evento de poca afluencia, el grupo político suspendió el lunes el conteo provisional de votos y anunció un conteo manual que se extendería hasta el próximo jueves, por lo que todavía no se sabe quién será el candidato presidencial.

Los aspirantes con más votos son Carolina Hidalgo y Welmer Ramos. La primera suma 6.380 votos y el segundo, 5.939 sufragios.

“El proceso de convención nos satisface mucho, estamos muy contentos; se ha llevado a cabo cumpliendo los objetivos que nos habíamos establecido, llevar una convención sin contratiempos, sin incidencias, con todos los centros de votación abiertos, cumpliendo con el protocolo sanitario.

“Y con una participación efectivamente menor que otros partidos políticos, pero nosotros acostumbramos siempre a eso, a que tenemos convenciones muy orgánicas, muy de la base de la militancia, no aspiramos a convenciones masivas, ni siquiera hemos asignado recursos para eso”, señaló el personero del PAC.

“Nuestra estrategia es que el candidato lo elegimos entre las personas de la militancia del partido. Las personas que van a votar son de la base, las personas que trabajan en los territorios, las personas que se van a agrupar en torno a la persona que ganó la candidatura para ir a trabajar; son estrategias diferentes.

“El tema económico es muy importante, el tema de la pandemia es importante, yo diría que son múltiples factores, no vemos esto como un fracaso, está dentro de lo que nosotros esperábamos”, apuntó.

Agregó que el PAC invirtió unos ¢45 millones en la logística y organización del proceso de precandidaturas. El PLN destinó unos ¢145 millones.

El ‘desgaste’ de los gobiernos PAC

Consultado sobre la labor de los dos gobiernos seguidos que ha tenido su agrupación, Cascante dijo:

“Yo no diría que hay molestia con el partido, en la convención nosotros apuntamos a la militancia, a la gente que es PAC. Sin embargo, yo no diría que es un solo factor, son varios. Puede que haya un poco de eso, que haya gente que no esté contenta con el desempeño del gobierno. En ocho años se produce un desgaste que no podemos negar”.

“Creo que, en esencia, nuestros gobiernos han representado los principios que el partido ha promovido desde su inicio: ética en la función pública, una eficiencia en el gasto, un mejor desempeño en la función pública. En el cómo llevar a cabo, en el detalle y los proyectos específicos es opinable, algunas personas estarán a favor de un proyecto o de otro.

“Yo creo que en términos generales no podríamos acusar a nuestros gobiernos de darle la espalda a los principios que el partido le ha propuesto a la ciudadanía.

“Ahora, efectivamente, el ejercicio del poder implica hacer concesiones, negociaciones; a algunas nos gustará, a otros no, pero eso es la política real. Yo recuerdo la frase de Luis Guillermo (Solís) ‘una cosa es verla venir, otra es bailar con ella’. Eso es lo que él quería decir con eso, pero los principios fundamentales sí defiendo que los gobiernos los han mantenido”, argumentó el secretario general.