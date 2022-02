Ottón Solís achaca 3 errores a Welmer Ramos en ‘estrepitosa derrota’ del PAC

Ottón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), señaló que tres errores del excandidato, Welmer Ramos, incidieron en la “estrepitosa derrota” de esta agrupación en las elecciones del pasado 6 de febrero, en las que solo obtuvo el 0,6% de los votos para presidente (quedó en la décima posición) y no ganó diputación alguna.

El primer error que Solís le achaca a Ramos es no haber sostenido, por sus posiciones, el voto de los ciudadanos que dan una alta prioridad a los derechos humanos.

“Don Welmer es una persona capaz, experimentada y éticamente intachable, pero por sus posiciones —por lo demás respetables— el PAC perdió el voto progresista”, dijo el fundador del partido en su artículo “El porqué”, publicado la noche de este lunes en La Nación.

Explicó que el candidato no “pudo mantener dentro del PAC a los sectores de avanzada en materia de derechos humanos que siempre nos apoyaron, porque en realidad este nunca ha sido su fuerte”

Un segundo error que Ottón Solís le atribuye al candidato es haber criticado las políticas del presidente de la República, Carlos Alvarado, dirigidas a controlar el gasto público y eliminar abusos en el Estado.

“En los sectores progresistas siguió resonando su afirmación de que el gobierno de Alvarado era neoliberal, en lugar de reconocer que se logró salir de una grave crisis fiscal sin desmantelar el Estado social de derecho.

“Nunca se matriculó con la estrategia fiscal del Gobierno, incluyendo las medidas dirigidas a mitigar los excesos y los abusos en algunas áreas del empleo público.

“Aunque al final de la campaña moderó sus diferencias, se quedó sin uno de los principales argumentos para pedir el voto”, escribió Solís.

Por último, el exdiputado, excandidato y fundador del partido lamentó que Welmer Ramos criticara la decisión de Alvarado de atraer figuras de otros partidos para gobernar: “Rechazó la estrategia política dirigida a crear gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, nombrando jerarcas de partidos de oposición en altos cargos”.

“No pudo utilizar con fuerza en campaña las enormes virtudes de la administración Alvarado, porque estuvo siempre en desacuerdo con lo esencial”, resumió.

Pese a ser el partido oficialista y llevar ocho años en el poder, el PAC obtuvo en la elección presidencial 3.000 votos menos que en la convención interna, resaltó Solís.

“El mensaje de los electores es que no quieren que el PAC tenga presencia en los debates ni en los diálogos políticos democráticos, pues nos quedamos sin representación legislativa”, continuó.

Según manifestó Solís, aceptar esta realidad es duro, triste y requiere humildad, por lo que se debe analizar lo ocurrido para relanzarse otra vez con el electorado.

Otros factores que afectaron al PAC, según el fundador

Para Solís, haber puesto la ética como punta de lanza generó una gran batería de enemigos, que están dispuestos a vengarse con base de la difusión de mentiras, las cuales sostiene que han sido empleadas abrumadoramente contra el PAC.

Por otra parte, insistió en que luchar por los derechos humanos de grupos discriminados, mujeres y los de la población LGTBIQ, los ha convertido en enemigos de algunos sectores, que los catalogan de “ateos y herejes”.

Además, lamentó la ausencia de aclaraciones sobre la estafa que el PAC cometió contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en las elecciones del 2010.

“Nunca se aclaró que fiscales y tribunales, por más que hurgaron, no encontraron culpables a otras personas dentro del Comité Ejecutivo y la Comisión Política, y menos dentro de las dirigencias locales. La estafa no fue el resultado de una cultura generalizable a la cúpula o a las dirigencias locales y menos urbi et orbi al PAC, pero las autoridades del partido nunca explicaron esto”, reconoció.

Solís también alega incidencia por los casos de corrupción como el de Cochinilla; para él, estos expedientes penales son el resultado de falta malicia, supervisión y reacción oportuna, aunque sostiene que vienen desde hace varios gobiernos.

“Lo de las municipalidades en ningún caso involucra a alcaldes del PAC, pero los hechos se descubrieron durante esta administración y muchos votantes han concluido que se trata de corrupción del PAC”, comentó.

La situación fiscal y de deuda pública, así como dos gobiernos consecutivos, también son parte de las razones por las que Solís considera que su partido sufrió una debacle electoral.