Noruega rechaza solicitud de Costa Rica sobre exploración de petróleo y gas natural

El Gobierno de Noruega rechazó una solicitud planteada por la administración de Rodrigo Chaves para colaborar en la identificación de yacimientos de petróleo y gas natural en Costa Rica. Así lo confirmó el ministro de Ambiente y Energía costarricense, Franz Tattenbach Capra.

“Ha habido una respuesta del Gobierno de Noruega y no nos va a poder dar lo que le solicitamos. Por el momento no hay plan B; nos ofrecieron otras cosas, pero no lo que le pedimos”, dijo Tattenbach.

Este viernes, una delegación noruega comunicó al Gobierno de Costa Rica que la exploración y explotación de petróleo y gas natural están en manos del sector privado, y que los “estudios son muy costosos”, además de que su país descontinuó, este año, un programa de desarrollo e investigación llamado Oil for Development Program (Programa Petróleo para el Desarrollo).

El pasado 4 de octubre, el presidente Chaves anunció que Costa Rica había solicitado a Noruega ayuda para llevar a cabo estudios no intrusivos que permitan conocer el tamaño de las reservas nacionales de hidrocarburos y gas natural.

Chaves argumentó que “no existe contradicción entre la conservación del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales de un país”, y puso como ejemplo al país escandinavo.

“Noruega es el campeón del mundo en el aprovechamiento de recursos naturales en armonía con el medio ambiente. Queremos determinar el valor del recurso y que sean los costarricenses los que digan qué queremos”, señaló el mandatario.

Ese mismo día, Tattenbach explicó que el objetivo era obtener información más precisa a partir de datos que el Estado obtuvo mediante exploraciones realizadas en el pasado. Los estudios no pretendían realizar perforaciones, sino monitorear los suelos.

No obstante, este viernes, Noruega informó de la imposibilidad de cooperar al ministro Tattenbach y al canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, mediante una reunión con la embajadora Ragnhild Imerslund; la primera secretaria para Asuntos Políticos, Line Hammeren; y la enviada especial en Clima y Bosques, Karine Hertzberg.

El gobierno escandinavo giró una invitación para visitar su país, a fin de exponer cómo opera la producción en todas sus etapas. Sin embargo, el ministro de Ambiente alegó que “no consideran suficiente una visita de campo para obtener toda la información y el conocimiento que se requiere de un tema de vital relevancia para el país”.

Aunque Noruega no accedió a la solicitud costarricense, el ministro de Ambiente sostuvo que sí hay avances en esta materia.

El 12 de setiembre del 2023, Tattenbach y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, participaron en una reunión virtual con el Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, junto con el exministro de Ambiente, Roberto Dobles Mora, quien pactó millonarias regalías, en el pasado, con un grupo empresarial petrolero estadounidense a cambio de impulsar la extracción de crudo en Costa Rica.

Noticia en desarrollo