Nogui Acosta: ‘No tenía por qué saber’ que ‘megacaso’ de evasión había sido descartado

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, declaró este sábado que él no tenía por qué saber que ya la Fiscalía había desestimado el supuesto “megacaso” de evasión fiscal de un banco, que él anunció en conferencia de prensa el jueves junto al director de Tributación, Mario Ramos.

El Ministerio Público había notificado esa decisión a Ramos desde el pasado 9 de enero, pero aún así el ministro y el director mencionaron en conferencia de prensa el caso con base en una denuncia anónima que sugería una evasión de ¢11.000 millones.

En el expediente descartado por la Fiscalía, figuraban el banco BCT y su socio y fundador Leonel Baruch Goldberg, dueño del medio CRHoy.

La noche del pasado viernes, luego de que el Ministerio Público confirmó que había desestimado la denuncia, el ministro Acosta se reunió con el director de Tributación.

No obstante, en declaraciones concedidas esta mañana a La Nación, el jerarca rehusó decir si su subalterno le informó de la notificación de la Fiscalía que había recibido días antes de la conferencia de prensa.

“No voy a referirme a la reunión, es una reunión privada, no voy a decir nada”, dijo Nogui Acosta. Agregó que internamente se está haciendo una evaluación y que el lunes hablaría de nuevo.

Aunque se negó a referirse a las explicaciones que le dio el director de Tributación, el ministro dijo que, si él hubiese sabido de antemano que el caso había desestimado por el Ministerio Público, “no hubiera usado ese ejemplo”.

No obstante, al cuestionársele si hubo irresponsabilidad o error en el anuncio, respondió: “Hicimos un anuncio que se basaba en la información que teníamos a mano”.

Asimismo, Acosta sostuvo que, por un velo entre lo político y lo técnico, él no podía conocer que el caso había sido desestimado, por lo que rechazó cualquier responsabilidad en la omisión de ese hecho durante la conferencia de prensa.

“No tenía por qué saberlo. El ministro de Hacienda no participa en ninguna decisión de ese tipo, no corresponde, por la barrera entre los temas políticos y los técnicos”, alegó.

“Fue una información a la opinión pública, informarle lo que íbamos a hacer para luchar contra la evasión; no está dentro de mi capacidad saber donde están los casos”, insistió Acosta.

Sostuvo que, como el supuesto caso de evasión tenía más de cuatro años de antigüedad, lo que correspondía era pasarlo al Ministerio Público porque ya Tributación no podía intervenir.

“Lo que le compete a cualquier funcionario es que, frente a una denuncia donde puede configurarse un delito, lo traslada”, dijo.

Al preguntársele si Hacienda sopesó la denuncia de antemano, reiteró que Tributación ya no podía accionar por la antigüedad: “No podíamos de previo hacer el análisis porque ya no había competencia”.

“Cualquier funcionario público frente a noticias de que puede haber un delito, le corresponde ponerlo en conocimiento al Ministerio Público. No hay nada más allá de eso”, dijo.

El viernes, el director general de Tributación, Mario Ramo argumentó que, si bien la Fiscalía pidió a un juez desestimar el caso, este aún está en proceso y defendió que, por ese motivo, no informó al país de la desestimación.

Lo denunciado por Acosta señalaba un supuesta esquema de triangulación por parte de un banco para evadir al fisco. Acosta alegó que citaron ese ejemplo en conferencia por el monto, pero no por ninguna persona en específico.

Los diputados de oposición, con excepción del Partido Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR), fustigaron contra las actuaciones del ministro de Hacienda.

“No es posible que salgan a una conferencia de prensa sin tener la certeza de los datos. La lucha contra el fraude fiscal requiere de la mayor seriedad posible”, señaló la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez.

“Es vergonzoso y realmente reprochable que se den estas situaciones que reflejan que puede ser un caso de persecución o el deseo de generar un mal ambiente”, agregó la diputada que preside de la Comisión de Hacendarios.