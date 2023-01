‘Es vergonzoso’: Diputados fustigan a Nogui Acosta por ‘megacaso’ de evasión descartado

Diputados de diferentes fracciones legislativas criticaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por anunciar en conferencia de prensa un supuesto “megacaso” de evasión fiscal de un banco, el cual había sido desestimado por el Ministerio Público desde el pasado 2 de enero.

El jueves pasado, Acosta y el director general de Tributación, Mario Ramos Martínez, informaron de que habían enviado a la Fiscalía una denuncia anónima, recibida en setiembre, según la cual un banco había defraudado al fisco por ¢11.000 millones. Sin embargo, el Ministerio Público había desestimado el caso y así se lo hizo saber al jefe de Tributación desde el 9 de enero.

Era un expediente contra el Banco BCT y su socio y fundador, Leonel Baruch Goldberg, dueño del medio CRHoy. Este viernes, cuando trascendió que la Fiscalía pidió a un juez desestimar el caso, Acosta dijo que él no conocía la denuncia.

‘Megacaso’ denunciado por Ministerio de Hacienda había sido desestimado por Fiscalía

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios y diputada del PLN, calificó de inaceptable lo ocurrido.

“No puede ser que las autoridades no hayan confirmado y no se hayan asegurado de la información suministrada, con datos tan importantes como es el estado de una supuesta investigación por un megafraude sobre el cual ya existía una solicitud de desestimación.

“No es posible que salgan a una conferencia de prensa sin tener la certeza de los datos. La lucha contra el fraude fiscal requiere de la mayor seriedad posible.

“No se puede jugar con la honra de las personas, empresas, medios de comunicación, y después solamente escudarse en que fue un error.

“Es vergonzoso y realmente reprochable que se den estas situaciones que reflejan que puede ser un caso de persecución o el deseo de generar un mal ambiente”, declaró Ramírez.

La diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, añadió que esta es “una prueba más de la desinformación en que vivimos, pero con la contundencia de confirmar que esa desinformación llega a nuestros hogares desde la institucionalidad misma”.

En su criterio, los altos jerarcas y las instituciones gubernamentales deben ser fuentes fidedignas. “Es una lástima que nos comprueben que quieren jugar con la capacidad de nosotros como ciudadanos, mintiendo descaradamente a quienes depositan su confianza en ellos”.

Rivera también señaló “la afectación colateral de un medio de comunicación más, uno de los cuales el mismo presidente (Rodrigo Chaves) ha intentado desacreditar ante la opinión pública”, debido a que Baruch Goldberg es presidente del medio digital Crhoy.com.

En la imagen la jefa de fracción del PLN, Kattia Rivera, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas.

La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, calificó de lamentable lo hecho por Nogui Acosta.

“Evidentemente, no hubo una revisión detallada ni una coordinación sobre el caso. Ahora, el Ministerio de Hacienda deberá explicar ante la ciudadanía, medios de comunicación y Asamblea Legislativa lo que pasó. Acciones como estas dejan una pérdida de credibilidad que afecta al país”, dijo la diputada.

El diputado Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), externó su incredulidad luego de que el ministro de Hacienda utilizara tres ejemplos puntuales de evasión fiscal sin estar informado sobre el estado de los casos aludidos.

“No está bien que el ministro de Hacienda haga anuncios con información parcial y que después diga que la desconoce. Me parece una irresponsabilidad. Tampoco está bien que lo que haya es solo persecución de casos puntuales, porque uno espera un accionar sistemático”, aseveró Acuña.

“Uno espera que el Gobierno pase de los anuncios con ejemplos puntuales con información insuficiente, a tomarse en serio el combate contra el fraude fiscal, y esto incluye echar adelante una agenda que sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. Es que no convocan proyectos de ley para combatir el fraude fiscal”, dijo el frenteamplista.

El legislador resaltó que la falta de información del ministro de Hacienda puede tener una repercusión económica para el Estado, debido a que Leonel Baruch anunció que tomará acciones legales.

Para el congresista Francisco Nicolás, del PLN, el anuncio realizado por el ministro Acosta fue “la conducta de un Gobierno que es persistentemente vengativo y represivo contra quienes no opinan igual que ellos, y utilizan toda clase de alternativas oscuras para presionar a quienes no piensan como ellos”.

Consideró que esta es una maniobra muy similar a la que el Gobierno emprendió contra Grupo Nación con el cierre del Parque Viva.

El fugaz cierre de Parque Viva, paso a paso. ¿Cómo se gestó?

“Quisiera ver después que los procuradores, ojalá buenos, sean también objetivos y le cobren a los funcionarios lo que el Estado termine pagando en daño civil. Quiero ver que cobren las irresponsabilidades de funcionarios que actúan con tanta liviandad. Argumentar que no sabía no alcanza para justificar la maniobra que hicieron ayer”, criticó Nicolás.

El verdiblanco reconoció la importancia de que el Ministerio de Hacienda persiga los casos de evasión fiscal, pero llamó a que investiguen el caso que él mismo denunció la noche del jueves en la Asamblea Legislativa, luego de que el financista del partido de Gobierno, De Shen Lin Hu, admitiera que no está inscrito en Tributación.

‘Yo no conocía el caso’, alega Nogui Acosta sobre ‘megacaso’ de evasión que estaba desestimado

El diputado frenteamplista Jonathan Acuña calificó de irresponsable el anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el jueves.

La diputada socialcristiana, Vanessa Castro, externó su preocupación por la seriedad legal que implica anunciar un supuesto caso de evasión fiscal que fue desestimado por falta de pruebas.

De Shen Lin Hu, inversionista de campaña, dice que no está inscrito en Tributación

Dijo que este tipo de anuncios deben conllevar una revisión jurídica, por su trascendencia, por lo que exigió cuentas de parte de Hacienda en procura de salvaguardar la seguridad jurídica del país.

Al igual que Nicolás, la diputada liberacionista Dinorah Barquero reconoció la importancia de que Hacienda investigue los fraudes fiscales, “pero que lo haga con transparencia, que esto no sea un nuevo Parque Viva para coaccionar a la prensa y para limitar la expresión de un medio”.

Barquero cuestionó que el ministro “no sepa que el caso fue desestimado desde hace 18 días. ¿O no funciona el ministro, o no funcionan los equipos del ministro en cuanto a información? Entonces, ¿en qué manos estamos? ¿Qué pasó con los asesores, los equipos de prensa, los equipos legales que están a la par del ministro? Evidentemente algo está mal”.