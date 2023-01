‘Yo no conocía el caso’, alega Nogui Acosta sobre ‘megacaso’ de evasión que estaba desestimado

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, argumentó este viernes que él desconocía el supuesto “megacaso” de evasión fiscal de un banco que anunció el jueves, en conferencia de prensa, el cual en realidad ya había sido desestimado por el Ministerio Público.

En dicha investigación, que se siguió bajo el expediente 22-00070-621-PE figuraba el Banco BCT, así como el presidente de la entidad financiera Leonel Baruch Goldberg, también propietario del medio de comunicación CRHoy.

Desde el 9 de enero anterior, el Ministerio Público le informó al director general de Tributación, Mario Ramos, de que el caso había sido desestimado.

Aún así, el ministro Acosta y Mario Ramos convocaron a una conferencia de prensa sobre “megacasos” de evasión fiscal y, en esta, dijeron que habían enviado a la Fiscalía una denuncia anónima que recibieron, en setiembre del año pasado, sobre la existencia de un presunto esquema de triangulación de un banco para evadir al fisco.

Incluso, estimaron el daño en ¢11.000 millones.

Al confirmar el Ministerio Público que no encontró delito, el periodista Randall Rivera entrevistó en vivo, en el programa Matices de Radio Monumental, al ministro Nogui Acosta.

“Voy a decirlo con completa transparencia. El ministro de Hacienda, que es un ente político, no conoce los casos”, dijo Acosta. “Yo no conozco nada de ese caso en particular”.

“El ministro de Hacienda no toma conocimiento de ninguno de los casos, incluso por eso no se dan nombres ni ningún otro tipo de información adicional. Lo único que puedo saber es la maniobra que se utilizó, pero no tengo injerencia ni acción en contra de ninguna”, insistió.

Al consultarle el periodista si la exposición del caso del BCT estaba relacionado con un tipo de venganza por la línea editorial del medio CRHoy, el ministro de Hacienda lo rechazó.

“Nada más alejado de la realidad”, dijo Acosta, quien insistió que en la conferencia “pusimos tres ejemplos, pudo haber sido cualquiera, pusimos los últimos tres casos. Podríamos haber puesto otros”.

