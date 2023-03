‘No es justo que me lo reclamen a mí', dice ministro de Seguridad sobre criminalidad

El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, declaró que es injusto que le achaquen responsabilidad a él o al Gobierno por las tasas de criminalidad que afronta Costa Rica en estos momentos.

En criterio del jerarca, la violencia en las calles es un problema que fue heredado por las administraciones anteriores.

Las declaraciones las brindó el miércoles al lado del presidente de la República, Rodrigo Chaves, al anunciar un decreto para limitar el beneficio del régimen de confianza o semiinstitucional para privados de libertad.

“Este es un problema que no es justo que me lo reclamen a mí como ministro y al Gobierno; este es un problema heredado, es una construcción de años de inseguridad. La inseguridad no se da en un año”, afirmó Torres.

“En el 2010, teníamos una tasa de más de 10 (asesinatos por cada 100.000 habitantes). ¿Por qué no se nos encendió las luces y empezar a trabajar en la seguridad de este país, pero integral”, insistió el ministro de Seguridad.

La tasa de homicidios disminuyó de 10,3 a un 8,7 entre el 2011 y el 2013, durante la administración de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014).

LEA MÁS: Ante récord de homicidios, Chaves dice que a su gobierno lo deben medir a partir del 2023

Luego, empezó a subir y el año pasado quedó en 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Jorge Torres: Podría invertir millones Copiado!

El ministro de Seguridad Pública también declaró que él podría solicitar un préstamo millonario. No obstante, dijo que, sin un plan estratégico, eso solo serviría para contener la situación actual y que la problemática continuaría en tres años, cuando ceda el cargo al jerarca de la próxima administración.

“Sí, está bien, yo puedo pedir $500 millones para solucionar eso y dar contención, pero yo me voy a 2026 y el ministro me recibe nuevamente las patrullas en el suelo, ya los policías no están… pasa lo mismo, porque no tenemos, no le heredamos al país una seguridad pública de Estado”, declaró.

“Así es como yo quisiera ser recordado, que le herede al país una seguridad pública para el Estado costarricense”, agregó.

En diciembre anterior, en medio de un repunte de homicidios que se ha prolongado al 2023, el presidente Rodrigo Chaves declaró que al ministro y a su administración había que juzgarlos por los números de homicidios que comenzaban a correr a partir del 1.° de enero de este año.

Costa Rica rompió el récord de homicidios durante el año 2022, con 656 muertes. Además, desde setiembre del año pasado, el promedio de crímenes mortales evolucionó de 50 casos al mes, a unos 70 en enero y febrero de este año.

Si la tendencia se mantiene, advierten diversas autoridades de seguridad, este año podría cerrar con una cifra cercana a 900 asesinatos, superando nuevamente el récord de homicidios.