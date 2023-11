Ministro Mario Zamora admite error al decir que poseer armas de guerra es ‘mera contravención’

Mario Zamora, ministro de Seguridad, admitió que se equivocó al decir, junto al presidente Rodrigo Chaves, que la posesión de armas de guerra es una “mera contravención” en Costa Rica y reconoció que, en realidad, se trata de un delito penado con cárcel.

El miércoles 15 de noviembre, Chaves dijo que poseer una AK47 se castiga al mismo nivel que el hecho de “andar borracho en un evento público y hacer escándalo”. Junto con el ministro, ambos dijeron que el gobierno presentó un proyecto de ley para convertirlo en un “delito mayor”, desconociendo el contenido real de la Ley de Armas y Explosivos, que impone hasta ocho años de cárcel por la posesión de armas automáticas o semiautomáticas.

Este viernes, Zamora reconoció en radio Columbia que brindó datos equivocados sobre la normativa. Alegó que tuvo “una confusión a nivel normativo”.

El jerarca de Seguridad también reconoció que erró al decir, en Casa Presidencial, que un proyecto de ley presentado por el gobierno buscaba endurecer las penas contra la portación de armas prohibidas.

El único proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para reformar la ley de armas no tiene nada que ver con armas automáticas de guerra, sino que versa sobre las armas legales.

Zamora aclaró que el proyecto verdaderamente modificaría el artículo 88, con la intención de elevar hasta en un tercio las penas por portar armas permitidas en Costa Rica, pero inscritas a nombre de un tercero, robadas o utilizadas en un delito, por ejemplo.

El ministro dijo que se confundió, pues lo realmente deseaba expresar era su inconformidad con el proceso que se le da a los detenidos por delitos como la portación ilegal de armas, ya que considera que se deben dejar en prisión preventiva hasta la fecha de su audiencia, como lo propone otro proyecto que el Ejecutivo presentó a los diputados.

“A lo que estábamos haciendo referencia y quizás, no lo hicimos con la debida precisión, es que al final se volvió un delito que la persona lo comete y no necesariamente va a la cárcel de manera inmediata”, indicó en la entrevista.

Ese otro proyecto del gobierno plantea introducir cambios a la hora de que los jueces decidan sobre prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares, pero considerada por los diputados de una subcomisión del foro de Seguridad como inconstitucional, al concluir que violentaría el principio de presunción de inocencia.

Un informe redactado por la subcomisión recomendó rechazar el proyecto, pues expuso que no se puede anticipar que una persona representa un peligro para la sociedad, sin que esto constituya la imposición de una sanción anticipada.

De acuerdo con la propuesta, una persona imputada podría ser calificada por un juez, como “peligro para la sociedad”, sí utilizó armas de fuego o armas blancas en un delito, o bien, si cuenta con monitoreo electrónico o vínculos con organizaciones criminales.

La negativa del informe se deriva de las objeciones contenidas en criterios enviados por el Ministerio Público y del departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

Diputados critican desconocimiento

Durante la conferencia de prensa, el presidente Chaves expresó que Gloria Navas, legisladora que preside la Comisión de Seguridad y los integrantes de este foro, debían estar conscientes de la contravención que había sobre la portación de armas de guerra, comentario que fue asentido por Zamora.

“Ellos saben esto (la supuesta contravención), la presidenta es abogada, doña Gloria Navas”, expresó el mandatario.

Gloria Navas aseguró que la Ley de Armas deja claro que portar un arma de guerra es un delito castigado con prisión.

Gilbert Jiménez, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), tachó de “populistas” los señalamientos del presidente sobre la supuesta contravención.

“Lamentablemente, eso no es cierto. Ellos están señalando algo que hasta el momento está debidamente tipificado como delito nuestro país, y que es sancionado con cuatro a ocho años de cárcel. Así lo establece la Ley Armas y no sé por qué están diciendo que ese tipo armamento, como las armas de guerra, son tipificadas en este país como un pequeño delito, cuando la realidad es que no.

“Siento que el desconocimiento que tiene el señor Presidente y el asesoramiento que se le está dando no corresponde a la realidad, ellos tienen a confundir y a engañar, es muy triste ver que utilice una conferencia de prensa para preocupar mucho más a la ciudadanía”, indicó Jiménez, quien también es parte de la comisión de Seguridad.