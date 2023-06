Ministro de Turismo asegura que 2 personas ‘con vínculos terroristas’ pidieron asistir a RightsCon

El ministro de Turismo, William Rodríguez López, aseguró a La Nación que dos personas “con vínculos con organizaciones terroristas” pidieron su autorización para asistir al congreso mundial de derechos humanos RightsCon, que se realiza en Costa Rica desde el pasado lunes 5 y hasta hoy jueves, 8 de junio.

Las dos personas formaban parte de una lista de aproximadamente 1.000 solicitantes de visa que Access Now, entidad sin fines de lucro y organizadora del congreso, proporcionó al Ministerio de Turismo con el fin de que el país facilitara su ingreso.

Access Now informó de que, desde noviembre, había dialogado con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) con el fin de facilitar el ingreso de los participantes que requerían visa, mediante el procedimiento conocido como “visa a la llegada”, para lo cual suministraría un listado de los asistentes.

Al final, más de 300 personas no recibieron el aval para asistir al congreso en el que participan la exprimer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; el director jurídico de Alphabet y Google, Kent Walker; la jefa de política de seguridad de Meta para Latinoamérica, María Cristina Capelo; y el jefe de innovación global de Netflix, Joshua Korn, entre otros.

El ministro dijo al respecto: “Es importante dejar claro que el ICT no es el encargado de aprobar visas. Además, supe como ministro que hubo dos personas que solicitaron mi aval que tenían vínculos con organizaciones terroristas.

“De haber yo emitido un aval, habría sumido esa responsabilidad. Hicimos la gestión ante Migración y nos asesoró en cómo podían los solicitantes proceder y no cumplieron”.

De las 1.000 solicitudes de visa, 320 fueron devueltas por la Dirección de Migración con una prevención, debido a que faltaban requisitos mínimos como copias de pasaporte o antecedentes penales.

La Nación solicitó al Ministerio de Turismo más información, con el objetivo de conocer de qué organizaciones terroristas se trata, cómo se enteró de esta información, y si dieron aviso a AccessNow sobre esta situación.

Sin embargo, el ministerio respondió que Rodríguez no se referiría más al tema.

Access Now dijo que requirió ayuda de las autoridades costarricenses para facilitar la participación de personas que pueden ser perseguidas políticamente en sus países y se ven excluidas. Proceden de países que no son parte de la Convención de La Haya, donde no existen los apostillados ni servicios consulares costarricenses.

William Rodríguez López, ministro de Turismo, aseguró que dos personas 'vinculadas a organizaciones terroristas' solicitaron ingresar al país para participar en RightsCon. (JOHN DURAN)

Migración aseguró, el pasado viernes 2 de junio, que ninguna visa solicitada para RightsCon fue denegada por esa institución. La entidad indicó que emitió una resolución de prevención con respecto a la ausencia de requisitos mínimos.

El ministro Rodríguez afirmó que recibieron algunos documentos no legalizados ni consularizados; incluso, en algunos casos, no había copia del pasaporte o se brindaron antecedentes penales vencidos desde 2015 o 2019.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) avisó a AccessNow sobre esta determinación el 24 de mayo, 11 días antes de la convención de derechos humanos, y les dio de cinco a siete días hábiles para presentar los requisitos faltantes.

Rodríguez afirmó que AccessNow le solicitó firmar una nota dirigida a Migración en la cual avalaba el ingreso de las 320 personas que no cumplían con dichos documentos, entre ellas, las dos mencionadas.

“Según me explicó la entonces directora de Migración, Marlen Luna, una nota como la que solicitaban implicaba que yo asumiera toda responsabilidad. Como ministro de Turismo, no podía dar el aval a una solicitud de esa índole”, concluyó Rodríguez.

La Nación también solicitó una declaración de Access Now sobre esta situación, la cual no se había recibido al momento de publicación de esta nota.

Antecedentes

Access Now explicó, el pasado martes 6 de junio, que esperaban aproximadamente 1.000 solicitudes de visa por parte de personas procedentes de naciones con pasaportes calificados en el grupo 3 y 4 de las Directrices Generales de Visas.

Esto implicaba que estas personas debían pasar por mayor regulación y escrutinio para ingresar al país, a diferencia de los grupos 1 y 2, que pueden entrar sin requerir ninguna visa.

Por ese motivo, la organización sin fines de lucro acordó con Turismo y Migración, el 28 de noviembre de 2022, que recolectarían la información de todos los participantes y la enviarían a las autoridades nacionales para ser procesada.

Sin embargo, la noche del jueves 1.° de junio AccessNow aseguró que “las autoridades a cargo no cumplieron con el proceso que habían establecido y comprometido con nosotros”, lo cual provocó que más de 300 personas procedentes de 64 países no pudieran participar presencialmente en RightsCon.

Enrique Gasteazoro, director de Comunicaciones de Access Now, manifestó a La Nación que cometieron un error al confiar en que existía un acuerdo con las autoridades de Costa Rica para facilitar el ingreso de 2.000 personas que vendrían al congreso mundial de derechos humanos.