RightsCon: Nuestro error fue confiar en un acuerdo con las autoridades de Costa Rica

La entidad sin fines de lucro Access Now explicó que cometió el error de confiar en un acuerdo con las autoridades de Costa Rica para facilitar el ingreso de 2.000 personas que vendrían al congreso mundial de derechos humanos RightsCon que se celebra esta semana en San José.

El pasado jueves 1.° de junio, Access Now anunció que el Gobierno costarricense no le otorgó visa a más de 300 participantes de 64 países que vendrían al congreso entre el lunes 5 y el jueves 8 de junio, lo que consideró decepcionante e injusto, así como una “forma de exclusión”.

“En retrospectiva, nosotros dimos por hecho que la reunión y la coordinación con Migración, Turismo y la oficina de Convenciones en el 2022 era suficiente. Supusimos que estas instituciones estaban comprometidas con ayudarnos a garantizar la participación en RightsCon Costa Rica.

“Reconocemos nuestro rol en esto, pedimos disculpas. Cometimos el error de suponer que podíamos confiar en el acuerdo”, afirmó Enrique Gasteazoro, director de Comunicaciones de Access Now.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) aseguró que ninguna visa solicitada para RightsCon fue denegada, sino que el Gobierno envió una resolución de prevención sobre la ausencia de requisitos mínimos y básicos de los participantes que requerían visa, como pasaportes o antecedentes penales.

La reunión de noviembre del 2022 Copiado!

Según Gasteazoro, el 28 de noviembre de 2022, Access Now se reunió con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la oficina de Convenciones de Costa Rica y la Dirección de Migración. A estas instituciones le expusieron la naturaleza del congreso, para el cual se esperaban más de 2.000 participantes presenciales.

La doceava edición del congreso RightsCon se realiza en Costa Rica entre el lunes 5 y el jueves 8 de junio. (Amnistía Internacional)

“Buscamos la guía de las autoridades costarricenses para facilitar la participación de personas procedentes de países que muchas veces se ven excluidas. Vienen de países que no son parte de la Convención de La Haya y, en esos lugares, no existen los apostillados. También puede ser que no existan servicios consulares o embajada de Costa Rica o, incluso, pueden ser personas perseguidas políticamente en sus países”, detalló el entrevistado.

Access Now esperaba aproximadamente 1.000 personas de naciones con pasaportes “débiles”, que requieren mayor regulación y escrutinio para obtener la visa.

Por ese motivo, asegura Gasteazoro, acordaron con Turismo y Migración que AccessNow recolectarían la información de todos los participantes y la enviarían para ser procesada.

“Esa información se le entregaría al ICT, ellos la revisarían y presentarían las solicitudes de visa a las autoridades de Migración. Este plan se siguió desarrollando y reiterando en las reuniones que tuvimos posteriormente.

“La persona representante de Migración dijo que los requisitos que Access Now tenía que recolectar eran un pasaporte con al menos seis meses de vigencia y el historial criminal apostillado. También, indicaron que, en caso de ser necesario, el Ministerio de Turismo podía solicitar a Migración las excepciones del apostillado, sobre todo en casos donde no fuese posible obtenerlo”, recordó el entrevistado.

De acuerdo con lo conversado, Access Now recolectó las solicitudes de visa y las compartió con el ICT. Enviaron el primer listado, que fue el más grande, el 14 de abril de 2023. El 8 de mayo, remitieron el último grupo de documentos.

“Nosotros entregamos la información anticipadamente porque fue una sugerencia de las propias autoridades para agilizar el proceso, pero no nos explicamos por qué el ICT presentó las solicitudes de visa a Migración hasta el 22 de mayo”, cuestionó Gasteazoro.

Además, el representante de Access Now aseguró que el paquete de solicitudes de visa enviado por el ICT a Migración estaba incompleto, ya que no incluía “requisitos procedimentales” como firmas de autoridades públicas. Dijo que Turismo tampoco solicitó las excepciones del apostillado en los casos en los que era imposible aportarlo, por las condiciones del país de origen de la persona.

El 23 de mayo, dos semanas antes de RightsCon, Migración envió un correo en el que alertaba que ciertas solicitudes estaban incompletas, porque las hojas de delincuencia no estaban apostilladas, pero señalaron que ese requisito podía ser levantado por el Ministerio de Turismo.

“Según nuestro entendimiento original, eran requisitos para los cuales contaríamos con el apoyo de Turismo para solicitar una excepción, sobre todo respecto al apostillado. Nosotros vimos esa carta positivamente, porque Migración estaba diciendo claramente que las excepciones que se conversaron en la reunión inicial podía presentarlas Turismo.

“El 25 de mayo nosotros le dijimos a Turismo que nos parecía positiva la carta de Migración, porque reiteraba el proceso que discutimos originalmente. Sin embargo, el ministro de Turismo nos indicó categóricamente que él no iba a solicitar excepciones, no nos dio una explicación, nada significativo.”, dijo Gasteazoro.

AccessNow asegura que el ministro de Turismo, William Rodríguez, les indicó que no haría ninguna excepción en el requisito del historial delictivo apostillado, pero no les brindó ninguna explicación adicional.

El 1.° de junio Access Now comunicó a los participantes de 174 países que “las autoridades a cargo no cumplieron con el proceso que habían establecido y comprometido”.

Gasteazoro lamentó que “todas estas personas que estaba en la lista eran participantes de RightsCon, que hicieron toda la gestión porque les dijimos que habíamos acordado un proceso de visas a la llegada”.

En su comunicado oficial, la organización se disculpó con los afectados.

La Nación se encuentra a la espera de conocer la opinión del ministro William Rodríguez sobre lo ocurrido entre Migración, Turismo y Access Now.