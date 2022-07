Ministra de Salud consiguió criterio ‘urgente’ en un día para cerrar Parque Viva

La ministra de Salud, Josselyn Chacón, solicitó “con carácter de urgencia” un criterio técnico al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre la calle pública que brinda acceso a Parque Viva, en la Guácima de Alajuela.

Esa solicitud la realizó la propia jerarca el martes 5 de julio, al recibir una “denuncia anónima” gestionada en su despacho. Con base en esa queja, alegó el Ministerio, se tomó la decisión de cerrar Parque Viva, centro de eventos propiedad de Grupo Nación.

La ministra obtuvo respuesta del MOPT inmediatamente el día siguiente, el miércoles 6 de julio. Un día después, el jueves 7 de julio, se realizó una sesión extraordinaria del Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, para conocer exclusivamente este tema y ordenar el retiro del permiso sanitario de funcionamiento.

En cuestión de tres días, la ministra de Salud apuró los criterios técnicos con los cuales supuestamente se tomó dicha decisión. Esa solicitud consta en la carta que Chacón dirigió al ministro del MOPT, Luis Amador, y a la viceministra de Transporte y Seguridad Vial, Laura Ulloa.

El oficio lleva remarcada la palabra “urgente”, en la esquina superior derecha. Además, en su primer párrafo, la jerarca escribió: “Con carácter de urgencia me permito solicitar a ese Ministerio un criterio técnico con relación a las calles de acceso del recinto privado denominado Parque Viva en la Guácima de Alajuela.

¿Cuándo y cómo sucedieron los hechos?

Martes 5 de julio. La oficina del Ministerio de Salud, en la región Alajuela 2, recibió una copia de la denuncia anónima a las 12:41 p. m. del martes. La queja fue recibida en San José y gestionada por el despacho de la ministra Josselyn Chacón, sin embargo, no tiene fecha de recibido.

Minutos después de que la denuncia anónima llegó a la sede regional de Salud, contó el administrador de Parque Viva, Maykol Gómez, un grupo de funcionarios de ese ministerio acudió al centro de eventos a realizar una inspección.

A la 1:50 p. m. de ese mismo día, una hora después de que la oficina recibió copia de la denuncia procedente de San José, el funcionario Kendall Angulo levantó el acta de inspección.

En relación con la visita el administrador de Parque Viva manifestó: “Yo atendí a los inspectores, vimos las instalaciones, hicimos un recorrido; les mostré cómo trabajamos, cómo funciona el Parque Viva al momento de los conciertos”.

La inspección fue documentada mediante oficio a las 5:26 p. m.. El inspector indicó en sus conclusiones que “las instalaciones de Parque Viva cumplen con condiciones físico sanitarias y estructurales adecuadas a lo interno; se procederá a trasladar los planes de emergencia al encargado regional de Salud Ocupacional para su valoración y revisión a profundidad, además se recomienda realizar el traslado de la denuncia al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que éstos valoren las condiciones denunciadas que son competencia de esta dependencia”.

No obstante, a las 12:24 p. m. de ese mismo martes, antes de que si quiera se había realizado la inspección al centro de eventos, la ministra de Salud, Josselyn Chacón, ya había enviado el oficio “con carácter de urgencia” al MOPT, para solicitar un criterio sobre la vía pública de acceso a Parque Viva.

Según consta en el expediente administrativo, ese mismo día el Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió un criterio. Sin embargo, dejó sin efecto el informe y envió otro en la mañana del día siguiente.

Miércoles 6 de julio. Solo un día después, a las 8:21 a. m., la Dirección de Ingeniería de Tránsito respondió a la solicitud urgente de la ministra de Salud, con un breve criterio de tres páginas, en el cual expone en términos generales la situación de la vía cantonal que brinda acceso a Parque Viva.

Para calcular la demanda, esa instancia tomó la capacidad máxima que Parque Viva informa en su sitio web. Así consta en el punto 2 del documento: “De acuerdo con información brindada en la página web del Parque Viva, la capacidad del recinto es de hasta 20.000 personas. Además, cuenta con 4.900 espacios para estacionamiento privado, que se puede ampliar hasta en 6.000 espacios utilizando la pista de carreras”.

No obstante, las autoridades tomaron la capacidad máxima de los eventos masivos para emitir el informe. De acuerdo con el presidente de la Junta Directiva de Grupo Nación, Carlos González, menos del 10% de los eventos que anualmente se realizan en Parque Viva son masivos.

Además, en el punto 3, reconoce que Ingeniería de Tránsito “tampoco ha realizado ningún estudio funcional de las vías con el escenario de un evento masivo como los que se realizan en el lugar”. Asimismo, señala que esa instancia “no tiene ninguna solicitud relacionada con el acceso existente del Parque Viva”.

En el oficio, el MOPT reconoce que la ruta cantonal denominada Calle Rincón Chiquito, que brinda acceso a Parque Viva, es de tutela del gobierno local. “Le corresponde a la Municipalidad de Alajuela el otorgamiento de los permisos de acceso”.

La Dirección General de Ingeniería de Tránsito afirma que, con base en los datos de capacidad (máxima) del centro de eventos, la vía que da acceso a Parque Viva “no tiene la capacidad suficiente para el manejo del tránsito generado”. No obstante, el criterio no recomienda en ninguna parte el cierre del recinto.

Otros hechos sucedieron con fecha y hora no identificados. El jefe de Operaciones de Bomberos de Costa Rica, Alexánder Araya, afirmó que ellos realizaron una visita de campo a raíz de la solicitud del Ministerio de Salud. No obstante, no pudo precisar fechas exactas.

El funcionario remitió al Ministerio de Salud para conocer esos detalles. Sin embargo, aseguró que todo sucedió en “dos o tres días”. Este criterio no está incorporado en el expediente administrativo.

Jueves 7 de julio. El Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas celebró una reunión, de forma extraordinaria, para conocer exclusivamente la denuncia anónima gestionada por el despacho de la ministra Josselyn Chacón, en contra de Parque Viva.

Ese ente, coordinado por la ministra de Salud, ordenó la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva, que se encontraba vigente hasta febrero de 2024. La suspensión afecta todas las actividades realizadas en el parque temático, autódromo, anfiteatro, eventos deportivos, culturales, ferias y exposiciones varias, según detalló Salud en la notificación.

Dicha decisión se tomó sin contar con estudios técnicos de medición que determinen la densidad vehicular durante eventos masivos o privados, que tienen una mucho menor asistencia de espectadores.

El presidente de la Junta Directiva de Grupo Nación, Carlos González, cuestionó que el Ministerio de Salud ordenó la suspensión del permiso sanitario del funcionamiento para toda clase de eventos. “No pareciera lógico encuadrar todo como un evento masivo”, expresó.

Ataque contra 'La Nación'

La decisión en contra de uno de los negocios de Grupo Nación fue anunciada la misma semana en la que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, atacó a La Nación con datos distorsionados sobre bonos emitidos por la compañía en el mercado bursátil, entre el 2013 y 2014, cuyos pagos de intereses están al día.

“En la misma semana, ahora esto, pues sí causa un poco de sorpresa”, manifestó González.

[ Ministra de Comunicación en referencia a la prensa: ‘Tenemos un enemigo afuera’ ]

Chaves confirmó, el pasado miércoles, en conferencia de prensa, que fue él mismo quien pidió al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, plantear preguntas a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) sobre las condiciones financieras de la empresa, cuya capacidad de pago puso en duda públicamente.

El director ejecutivo de Grupo Nación, Pedro Abreu, afirmó que no comprende la preocupación del Ejecutivo, pues el patrimonio de la compañía supera por mucho el valor de los bonos emitidos por la empresa, los cuales fueron adquiridos por diversos inversionistas. La CCSS y su operadora de pensiones invirtieron ¢2.950 millones y ¢750 millones respectivamente.

Precisó que la compañía ya pagó ¢18.000 millones correspondientes a los bonos que vencían en el 2018 y 2019; se dispone de ¢10.000 millones para repagar en el 2024 y, para la tercera emisión, que expira hasta dentro de tres años, en el 2025, solo faltan ¢9.015 millones.

Abreu además mencionó que una de las actividades que permitirán generar ese flujo de caja para pagar los bonos es la reactivación de Parque Viva, que estuvo sin actividad durante los primeros dos años de pandemia. Un día después de esas declaraciones, el Gobierno cerró ese negocio propiedad del grupo de medios de comunicación.

Colaboraron Patricia Recio y Esteban Oviedo.