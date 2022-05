Ministra de Comunicación en referencia a la prensa: ‘Tenemos un enemigo ahí afuera’

La ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el pasado miércoles18 de mayo. Ella declinó referirse a su frase sobre el 'enemigo está afuera', usada en torno a la prensa. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

“Tenemos que trabajar en conjunto, ¿por qué? Porque como dice un amigo por ahí, tenemos a un enemigo afuera que quiere que nuestro trabajo sea ridiculizado o invisibilizado, y esa no es la intención”. Con esas palabras, la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, se refirió a la prensa durante la polémica reunión que Casa Presidencial sostuvo, el martes pasado, con los jefes de Comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas.

Sus afirmaciones constan en un audio de una hora y 19 minutos que la propia Presidencia de la República hizo público.

Extracto del audio compartido por el gobierno de la reunión con jefes de instituciones públicas En el minuto 29:10 de un audio suministrado por la Presidencia consta que la ministra de Comunicación, usó la frase 'tenemos un enemigo ahí afuera’.

Jefes de Comunicación presentes en la reunión revelaron que, ese día, se les exigió “disciplina absoluta” y se les instó a limitar el número de preguntas que pueden hacer los periodistas. Una fuente lo resumió así: “Era para darnos línea de comunicación: los medios son nuestro enemigo; necesitamos disciplina absoluta; el enemigo está afuera y ustedes saben quién es”.

Aunque en la mañana del martes la ministra pronunció en la reunión la frase “el enemigo está afuera”, en la noche del mismo día participó en la grabación de un video en el que calificó de mentira que ese fuese el tono del encuentro, luego de que La Nación publicó, con base en testigos, que la Presidencia había girado órdenes de hermetismo.

En el audio de la reunión, cerca del minuto 30, Patricia Navarro también le achacó a la prensa ser la generadora de “mucha confrontación social, mucho temor, mucho miedo”, al tiempo que usó el término “terroristas de la información”.

“Yo les decía a los colegas el lunes que empezamos (9 de mayo), con algunos chicos y chicas de la prensa, y yo les decía a ellos; me senté y les dije: ‘Recuerden que su mensaje a la sociedad va a generar mucha confrontación social, mucho temor, mucho miedo’. Y es cierto, tienen que observar el poder y su ejercicio, pero esto no implica que estemos como, perdón, terroristas de la información, haciendo de las notas cualquier cosa que contradiga, que contravenga y muestre que no estamos haciendo nada”, dijo en una parte.

También, agregó: “Los medios de comunicación generan muchas sensaciones de temor a partir de los mensajes y los que hemos trabajo en los dos lados sabemos lo que implica un mensaje tendencioso, un mensaje sesgado, y nosotros tenemos que ser ese flanco de respuesta a esa comunicación que no se ajusta a la verdad, no se ajusta a lo que estamos haciendo”, expresó la ministra.

Luego de escuchar el audio suministrado por la Presidencia, La Nación le pidió a la jerarca que se refiriera a esa frase, a través de un correo electrónico.

En una primera instancia, ella respondió: “Agradezco su mensaje. Ayer (miércoles para el lector), hubo espacio para preguntas de la prensa; su colega Juan Diego Córdoba tuvo la oportunidad de preguntar sobre la reunión en cuestión”.

En un nuevo correo electrónico, La Nación le dijo que, durante la conferencia de prensa del miércoles, el periodista Córdoba todavía no había escuchado el audio porque la Presidencia no lo envió sino después de terminada la conferencia de prensa con el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Por ello, se le insistió en que se refiriera a su frase.

La segunda respuesta de la ministra fue la siguiente: “No me referiré más sobre este asunto”.

En el audio de la reunión del martes, Jorge Rodríguez Vives, jefe de despacho del presidente, les exigió a los directores de Comunicación de las instituciones públicas “disciplina absoluta” en cuanto al trato con la prensa y el flujo de información pública. Les dijo que no los quería “amedrentar” y que sus palabras podrían sonar como una intención de “asustar”, pero que esa era la línea de trabajo.

En la grabación, se escucha a Rodríguez Vives decirles a los jefes de Comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas que no siempre se tiene que atender a la prensa y que hay que restringir el número de preguntas que los periodistas pueden hacer.

Luego de que La Nación reveló la tarde del martes lo que había ocurrido en la reunión, otros medios como Telenoticias, CRHoy, Noticias Monumental y Diario Extra también confirmaron lo sucedido con sus propias fuentes.

Audio confirma publicación de ‘La Nación’

En el audio compartido por la propia Presidencia se confirma lo publicado por este periódico. En la primera nota que se publicó, el martes 17 de mayo, por ejemplo, se dijo —con base en fuentes anónimas—, que a los jefes allí reunidos se les dijo que lo planteado “no lo vean como censura, sino como disciplina absoluta”, las directrices en cuanto al trato con la prensa y el flujo de información pública.

“Fue horrible”, relató uno de los presentes. “Fue una combinación de autoritarismo y populismo”.

El término “disciplina absoluta”, en efecto, fue usado al menos dos veces por Jorge Rodríguez Vives, jefe de despacho del mandatario Rodrigo Chaves.

“Vamos a tener que obligar a la prensa a que haga su trabajo. Insisto, ustedes van a decir ‘Jorge se volvió loco, nos está diciendo cosas terroríficas’, pero vamos a tener que trabajar así. Disciplina absoluta. Nos han pegado cuatro gritos algunos colegas de medios: ‘¿Por qué viene el presidente y no atiende prensa?’. No siempre hay que atenderlos”, se le escucha decir a Rodríguez en la grabación.

También, las fuentes indicaron que la orden era restringir el contacto de los jerarcas públicos con los periodistas y aplicar la política de solo permitir una pregunta por medio de comunicación, sin derecho a la repregunta, lo cual fue expresado por Rodríguez: “Si se negocia y se les pone desde la convocatoria que es una declaración del presidente al final de la actividad, es eso y nada más. ‘Pero vea, es que...’. No importa. Esa es la línea.

“Solo una pregunta por medio, es una pregunta por medio. ¿Por qué? Porque, si no, los mismos de siempre van a seguir acaparando las preguntas y, por tanto, los pequeños no van a poder preguntar”.

Además, La Nación reveló que, en la reunión, el mensaje fue que “el enemigo está afuera y ustedes saben quién es”, en alusión a la prensa, y en efecto, en el minuto 29:10 la ministra Patricia Navarro se refirió al “enemigo afuera”.