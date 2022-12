Ministra de la Presidencia urge acuerdo sobre antigüedad de buses

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, urgió la pronta aprobación del proyecto de ley que pretende ampliar la vida útil de los autobuses que circulan en el país.

Díaz argumentó que esa propuesta es necesaria para evitar que unas 300 unidades viejas salgan de operación al culminar este año.

“La única forma de que esto pueda cambiar es a través de una modificación legal. Y para ello, la única vía que existe es lograr un acuerdo con todas las fracciones y dispensar el proyecto de trámite”, manifestó Díaz.

En ese sentido, aseguró que este miércoles buscará alcanzar un acuerdo con las fracciones legislativas para que el plan sea aprobado.

Asimismo, dijo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está trabajando “una alternativa en caso de que no se cumpla”.

Justo antes de las declaraciones de Natalia Díaz, que revelaron los esfuerzos del Poder Ejecutivo para lograr la aprobación de ese proyecto de ley, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, apartó al Gobierno de esa polémica discusión.

“Tiene que quedar clarísimo que esto es una decisión legislativa. El Gobierno no tiene la potestad para decidir de una u otra manera. La ley lo dice clarísimo”, dijo el mandatario.

Chaves se pronunció de esa manera a pesar de que el proyecto, presentado por el exdiputado Erwen Masís, fue convocado por el Gobierno a la agenda legislativa. De otra manera no estaría discutiéndose.

Luego de las declaraciones de la ministra de la Presidencia, el mandatario Chaves volvió a tomar el micrófono: “Doña Natalia como ministra de la Presidencia está tratando de facilitar una conversación entre los jefes de fracción, pero nosotros vamos a respetar la soberanía absoluta del Poder Legislativo y la separación de poderes”.

También dijo que sobre la discusión existen dos puntos de vista.

“Uno es, que si no se extiende la vida útil, habrá, dicen los autobuseros, áreas y lugares donde no va a haber servicios. El Frente Amplio ha sostenido que eso es un atentado contra el ambienta y contra las personas con discapacidad. El Gobierno de la República no puede hacer nada”, dijo Chaves.

Por último, señaló que el Poder Ejecutivo va a hacer “lo posible para minimizar el golpe”, pero aclaró que “golpe va a haber de cualquier manera, si se extiende la vida útil de los buses, y cosas qué lidiar, serias, si no se extiende”, puntualizó.

Las declaraciones las brindaron Chaves y Díaz este martes, de manera conjunta, previo a una reunión con alcaldes de los cantones del San José, en el edificio del Instituto Nacional de Seguros (INS).

De acuerdo con las últimas mociones que los congresistas han aprobado sobre este proyecto de ley, la vida útil de las unidades del transporte público se extenderían de 15 a 18 años. El plan original pretendía ampliar la antigüedad hasta los 20 años.