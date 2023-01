‘Mi familia ha recibido amenazas de muerte de estos viles troles’, dice diputada del PLN

Monserrat Ruiz Guevara, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció en el plenario legislativo que su familia recibió amenazas de muerte provenientes de troles de redes sociales.

La intimidación la expuso este martes en un debate reglado durante el cual cuestionó al Gobierno por el uso de troles para atacar a diputados y periodistas.

“Mi familia ha recibido amenazas de muerte de estos viles troles. Hemos generado la denuncia, pero ¿esta es la Costa Rica que queremos? ¿Esta es la Costa Rica que deseamos y, vamos a minimizar esto?”, expuso la representante de Alajuela, quien demandó investigar a fondo el tema.

Consultada por La Nación, Ruiz mostró una captura de pantalla de un mensaje recibido a través de mensaje de Facebook, en setiembre del 2022, luego de que cuestionara en el plenario legislativo el manejo del Gobierno de la tragedia en Cambronero. En ese accidente nueve personas perdieron la vida el 17 de setiembre luego de que el autobús en que viajaban fuera arrastrado a un guindo por un derrumbe.

El mensaje textualmente dice: “Deje de estar hablando ESTUPIDECES diputaducha, mejor vaya a la cocina donde sirven ustedes y no estos puestos importantes (sic)”.

Añade que “se va a quedar como los del bus si sigue así tonta”. Ruiz aclaró que aún se encuentra recabando pruebas para presentar la denuncia. “Es obvio que fueron troles”, aseguró. Ruiz ya había expuesto en sus redes sociales la amenaza que recibió en setiembre.

La verdiblanca, de 42 años, advirtió que, a pesar de los ataques y amenazas, seguirá haciendo una oposición responsable, como califica su labor en el Congreso.

En la acera del frente, Pilar Cisneros Gallo, jefa de la bancada del partido oficialista Progreso Social Democrático (PPSD), también denunció en el plenario haber recibido amenazas de muerte.

Aseguró que los ataques en redes sociales que la oposición cuestiona, ella también los ha recibido, pues, estos llegan de todos lados.

“Viera cómo me atacan a mí en redes, hasta recientemente recibí otra amenaza más de muerte, una de muchas que he recibido en mi vida. A mí no me gobierna el miedo ni nunca me va a gobernar el miedo”, afirmó Cisneros.

Luego declaró a La Nación que no podía dar detalles de la amenaza de muerte recibida por recomendación de las autoridades judiciales. “Están investigando. Llegó al correo electrónico”, finalizó.

La mañana de este miércoles 11 de enero comparecerá en una comisión legislativa Alberto Vargas Zúñiga, administrador del personaje ficticio de redes sociales Piero Calandrelli.

Vargas, quien inicialmente fue denunciado en redes sociales por la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, salió luego a aportar conversaciones y pantallazos de WhatsApp de conversaciones que mantuvo con ella. La funcionaria, dice, le hizo pagos de ¢100.000 para atacar a periodistas, así como a diputadas de la oposición e, incluso, al partido en el Gobierno.

Esta es la captura de pantalla de la amenaza de muerte que recibió la diputada Monserrat Ruiz por mensaje de texto.