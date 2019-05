“Fui a consulta con mi profesor y él aprovechó para enseñarme un dildo que tenía en una caja en su librero. Me dio la caja y me dijo “¿sabés que es eso?”. Yo le respondí que no. Él se rió y llamó a un colega que estaba al lado. El otro profesor al verme sosteniendo la caja se carcajeó con su amigo y dijeron que era para una investigación que estaban haciendo con prostitutas. Inmediatamente me fui de la oficina, me sentí humillada”, reportó de forma anónima una estudiante de Lenguas Modernas.