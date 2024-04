Laura Chinchilla vivió sismo en Nueva York: ‘Mi primera impresión era que estaba pasando un tren, pero me acordé que por aquí no pasan’

El sismo que sacudió Nueva York la mañana de este viernes sorprendió a la expresidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) en el barrio de Brooklyn de esa ciudad. Estaba a punto de bañarse cuando el temblor alteró sus planes.

Vía telefónica, contó que había llegado el lunes a esa ciudad a participar en un debate sobre seguridad humana efectuado el martes en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Hasta el miércoles, ella había estado hospedada en un edificio “muy alto” en Manhattan, pero este jueves se trasladó al apartamento de su hijo, José María Rico Chinchilla, en Brooklyn, donde la sorprendió el poder de la naturaleza en un segundo piso. ‘Iba a bañarme cuando se vino el temblor, acababa de entrar al baño’.

“A mí por dicha no me asustan, pero aquí mi primera impresión fue que estaba pasando un tren porque hay casas cerca de esas líneas. Pero en eso me acordé de que por acá no pasan los trenes y entonces supe que estaba temblando”, narró a La Nación.

De pronto sintió como si estuviera en Costa Rica, porque dice que se sintió tan fuerte como otros vividos en suelo nacional, con movimientos horizontales, describió.

Empezó suavecito, precisó, hasta llegar a un punto máximo de intensidad y luego bajar, todo a lo largo de unos 30 segundos.

Un #earthquake in NY? 😳Nunca creí sentir uno aquí, y creanme, fue fuerte. — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) April 5, 2024

En el apartamento, se hallaba con ella su nuera Suzi haciendo teletrabajo. En algún punto, ambas se toparon en un pasillo de la vivienda con caras sorprendidas. Para su nuera, quien nació en esa ciudad, era la primera vez que sentía un temblor.

Su hijo, en el piso 25

¿Y dónde estaba el hijo de la expresidenta? En el piso 25 de la Torre Bloomberg donde labora. Ese rascacielos en el centro de Manhattan mide 245 metros de altura y tiene 58 pisos. “Él está bien, ya nos comunicamos”, agregó.

La expresidenta contó que fue a pasar unos días con su hijo y su nuera porque prevén desplazarse a la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, a ver el eclipse total de sol el próximo 8 de abril.

“A mí no me sorprendería que hoy y en próximos días empiecen a circular en redes sociales mensajes estúpidos relacionando este sismo con el eclipse de la otra semana porque hay gente para todo”, comentó.

Luego del sismo, dice que le empezó a sonar “una alarma fortísima en mi celular”. Resultó ser un mensaje del servicio de emergencia de la ciudad que recomendaba a los residentes extremar cuidados y reportar a la línea 911 casos de heridos. Lo que la extrañó, dijo, es que el mensaje llegó media hora después de ocurrido el temblor.

Antes de despedirse, su principal inquietud, era cuál sería la manera más conveniente de desplazarse: “ahora estoy pensando a ver si me voy a coger el metro o mejor un Uber”.

