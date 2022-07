Laura Chinchilla: ‘Sé que para muchos resulta intimidante; es lo que se proponen’

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, relató haber sufrido un ataque “brutal” en redes sociales después de que se pronunció en contra de una decisión del gobierno de Rodrigo Chaves.

“Ustedes conocen mis luchas por la democracia; la virulencia que he experimentado de los ejércitos de troles de Ortega y Maduro no se compara con la brutal arremetida de las últimas horas desde cuentas en mi propio país y tan solo por discrepar.

“Sé que para muchos resulta intimidante; es lo que se proponen. Les insto a no claudicar, a denunciar con respeto y evidencia, a argumentar sin agredir. Si permitimos que perezca el debate público, seremos cómplices de que muera también la democracia”, aseguró Chinchilla.

El sábado pasado, los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla fustigaron que el Gobierno cerrara abruptamente y sin derecho a defensa el Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, dos días después de que el presidente Chaves atacara al diario La Nación.

Rodríguez calificó lo sucedido como “una barbaridad y un grave peligro”, mientras que Chinchilla dijo: “No se defiende a un medio en particular, sino a nuestro excepcional régimen de libertad de expresión que no ha sido producto del azar, sino del ejercicio permanente de tolerancia por parte de sus gobernantes”.

El miércoles de esta semana, en conferencia de prensa, Chaves arremetió contra los exmandatarios al decir que “se rasgan las vestiduras”.

Horas después, Chinchilla publicó en Twitter: “No se enoje, señor. Ni la crítica es ataque, ni el adversario es enemigo, ni la política es guerra. No conduzca a la democracia de nuestro país al abismo en que han caído otras tantas de nuestra región. Duerma tranquilo, usted también”.

Durante los últimos años, la que presidiera el país entre 2010 y 2014 ha denunciado las violaciones de derechos que cometen gobiernos totalitarios, como las dictaduras de Daniel Ortega, en Nicaragua, y de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Este miércoles, Chaves también acusó a La Nación y a los “medios de esa especie”, que informaron sobre el cierre de Parque Viva, de haber “difamado a la Patria ante la prensa y comunidad internacional, pidiendo favorcitos a socios en la SIP”.

El martes 12 de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su “preocupación por el discurso público del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y las acciones administrativas en contra del diario La Nación y una de sus empresas”.

Esa organización instó al mandatario costarricense a suspender “lo que aparenta ser un acto de amedrentamiento indirecto”, así como “una campaña de descrédito en contra del medio”.

El Ministerio de Salud, cuya jerarca es Josselyn Chacón, quien fuera jefa de la campaña electoral de Chaves, cerró Parque Viva con el alegato de que genera “enormes presas” y pide, para permitir la reapertura, un plan remedial que se tendría que hacer en calles de acceso al sitio que son del Estado, no propiedad del Grupo Nación.

