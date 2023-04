Laura Brenes sobre su salida del Gobierno: ‘Entiendo y respeto el estilo del señor Presidente’

La directora de Información y Comunicación de Casa Presidencial, la periodista Laura Brenes Fernández, informó este martes que su renuncia al cargo se debe a que evalúa una oportunidad laboral para lo cual se tomará unos días antes de decidir.

Alega que se va satisfecha con los cinco meses que estuvo en el cargo y descartó cualquier tipo de diferencias.

Cuando se le preguntó su opinión sobre la manera en que el mandatario Rodrigo Chaves desacredita a periodistas que le hacen preguntas incómodas, se limitó a responder: “Entiendo y respeto el estilo del señor Presidente”.

Justo este miércoles, el presidente usó la conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno para atacar a medios como La Nación, canal 7 y CRHoy. Luego, durante el periodo de preguntas, hizo escarnio ante una consulta del reportero Carlos Mora, de CRHoy.

Mora le preguntó su opinión sobre una encuesta de opinión que indica que el 60% de los costarricenses duda que el Gobierno logre resolver la ola de criminalidad. Además, consultó qué pasará luego del fallido plan para enviar más policías a la calle luego del fracaso del anunciado cambio en la jornada de los oficiales de Fuerza Pública, orden que desató protestas en las calles.

“Don Carlos, en ese editorial que usted se echó, espero que no esté resentido por la alusión que hice a su jefe, eeeh; entonces en ese editorial hay tres preguntas”.

A continuación, dijo: “solo para traducirle a la gente que no tiene, digamos, el ancho de banda para entender qué es lo que está preguntando usted, y separarlo de lo que quiere decir ... para lo segundo, tiene su medio, con todo respeto”. Luego comenzó a responder.

Brenes Fernández era la presentadora de la conferencia de prensa y como tal presenció el hecho. Por la noche, Casa Presidencial anunció su renuncia.

Ella declaró a La Nación que no hay ninguna diferencia profesional con el Gobierno en su decisión de dejar el puesto. Aseguró que le han ofrecido oportunidades laborales, las cuales evaluó con su familia y optó por ellas.

No obstante, agregó: “Me tomaré unos días para analizar con calma una opción laboral aprovechando que tengo un viaje, el cual había programado con anterioridad”.

Al ser consultada sobre cómo describiría su experiencia de cinco meses en Casa Presidencial, aseguró que fue “maravillosa”.

“Aprendí mucho y desempeñé un puesto que me abrió una ventana que no conocía”, en referencia a que tenía a cargo un grupo de 23 personas con quienes, dijo, mantuvo siempre una muy buena dinámica.

“Mi equipo de trabajo a cargo fue espectacular. Nunca había tenido personal a cargo y fue favorable y trabajar con el presidente Chaves, con doña Pilar Cisneros y el jefe de despacho Jorge Rodríguez, con quienes más intercambié. No me arrepiento, fueron cinco meses pero todos provechosos y que me me fortalecen el curriculum”, concluyó.

Laura Brenes laboró por cinco años, hasta el 21 de noviembre del 2022, en Noticias Repretel, de canal 6. Dos días después de su salida, pasó a Casa Presidencial.

Su llegada se dio dos meses después de la destitución de la también periodista Patricia Navarro como ministra de Comunicación, el 2 de setiembre.