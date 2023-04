‘La plata no vale la familia’, responde policía a presidente Rodrigo Chaves

“La plata no vale la familia”.

Esto respondió un oficial de la Fuerza Pública al presidente Rodrigo Chaves, este viernes, cuando el mandatario consultó a un grupo de policías si estarían dispuestos a laborar con jornadas 6x4 si se les reconoce el pago de horas extra.

Chaves visitó la delegación de la Fuerza Pública en Sagrada Familia, San José, en medio de las protestas de policías por el anuncio del nuevo esquema de trabajo anunciado el miércoles, como una de las principales medidas del plan de seguridad del Gobierno.

Los oficiales pasarían de trabajar seis días con seis días de descanso a laborar seis días con cuatro días de descanso. Las jornadas diarias son de 12 horas.

“Obviamente esto no es una muestra científica, pero yo quiero saber lo que ustedes piensan. Levanten la mano quién estaría dispuesto a trabajar 6x4 si les pagan horas extra por dos días”, propuso el mandatario.

Apenas dos o tres oficiales presentes levantaron su mano. En ese momento, se escucha a un oficial decir: “Es que la familia no vale la plata”. Otro expuso, casi al mismo tiempo, que “el tiempo en familia es importante”.

Ante esos alegatos, el mandatario respondió: “No, no, pero puede haber un muchacho soltero o una señora que no tenga hijos, por ejemplo”.

Seguidamente, el gobernante insistió en plantear la pregunta. No obstante, en esta ocasión la negativa fue aún más marcada. “No señor”, respondieron varios oficiales.

Otro policía le expuso a Chaves que “aquí para que le paguen una hora extra, hay que esperar meses, si es que nos la pagan”.

En ese momento, el mandatario expresó: “Ya vengo, ya vengo, porque aquí el caballero me quiere dar la mano”, y se fue a saludar a otro oficial quien lo felicitó por su gestión.

Presidente de la República, Rodrigo Chaves, preguntó a un grupo de oficiales, en la delegación de Sagrada Familia, si estarían dispuestos a trabajar jornadas 6x4 con pago de horas extra. Captura de pantalla.

Problemas para madres y padres policías Copiado!

Una oficial identificada como Raquel Rodríguez expuso a Rodrigo Chaves que el rol propuesto por el Gobierno pone a las mujeres policías en serios aprietos, especialmente a aquellas que son madres. “Yo tengo tres hijos, me los cuidan, pero habría que sacar más platita para pagar esos dos días menos que no vamos a estar en la casa”.

La funcionaria, quien es vecina de Acosta, alegó que las jornadas 6x4 son improcedentes porque esos roles no están estipulados y provocarían muchos problemas en las familias. “Habría que sacar más plata para pagarle a la niñera, a la abuela, a la tía o a la hermana que nos cuida a los hijos”, insistió.

Otro policía expuso serios inconvenientes para cumplir con sus labores de cuido. Relató que es padre de tres niños, uno de ellos con parálisis cerebral.

“Un 6x4 me afectaría con mi bebé porque yo me reparto con la mamá seis días. El último día tengo que agarrarlo para sacar un oxígeno grande, llevarlo al hospital y demás. Si nos quitan dos días, imagínese usted, ¿cómo haría yo para repartirme esa responsabilidad con la mamá?”.

Los oficiales presentes en la delegación también le expusieron al mandatario el tema salarial, así como el estado precario de las delegaciones policiales, poco equipamiento y malas condiciones laborales.

Jornadas 6x4 al congelador, dice mandatario Copiado!

Luego de escuchar las objeciones de los oficiales de la Fuerza Pública, el presidente Rodrigo Chaves manifestó que las jornadas especiales quedarán en el congelador y que pediría cuentas por lo sucedido, a pesar de que el cambio de horario fue de las principales medidas que él presentó el miércoles anterior, junto al ministro de Seguridad, Jorge Torres, como parte de su plan de seguridad.

De hecho, en un acto en la Plaza de la Democracia, ambos jerarcas dijeron que el cambio entraría a regir el jueves 20 de abril por seis meses, con la intención de que el país tenga 9.500 policías en funcionamiento en simultáneo, lo cual no ocurrió.

Esto desató, entre jueves y viernes, protestas de policías que incluso provocaron afectación del tránsito en al menos siete carreteras.

“Lo de la 6x4 me voy a ir de aquí a grabarle un video a toda la Fuerza Pública de Costa Rica, de que eso está en el congelador; antes de que siquiera se vuelva a mencionar, yo voy a pedir cuentas sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía bien, en el sentido de que había acuerdos.

“Entonces, vamos a ver, por ahora váyanse tranquilos que eso no va a entrar en funcionamiento”, manifestó Chaves a los policías.

“Vamos a pensar en volver a la mesa de diseño, de una manera más consensuada. Hay que consensuarlo, tal vez hay alguna gente que quiera ganar horas extra, tal vez haya la posibilidad de relocalizar gente, tal vez haya gente que quiera trabajar en roles de ocho horas por día y descansar dos a la semana, pero no los vamos a obligar”, continuó.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves frena jornadas 6x4 de policías y pedirá cuentas por la idea

El ministro Torres había apelado al “corazón azul” de los oficiales e insistió en que la medida permitiría contar con más policías en las calles en forma simultánea.